Україна
Комунальні пільги у 2026 році — хто може отримати та умови призначення

Комунальні пільги у 2026 році — хто може отримати та умови призначення

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 13:06
Знижки на комунальні послуги у 2026 році — кому надаються та як отримати
Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE

Пільги на оплату комунальних послуг допомагають суттєво зменшити витрати окремих категорій громадян. В Уряді повідомили, хто має право на таку підтримку з 1 січня 2026 року. 

Про те, які пільги діятимуть у 2026 році та що потрібно для їх оформлення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Читайте також:

Хто має право на комунальні пільги у 2026 році

У відомстві повідомили про напрацювання постанови Уряду, яка передбачає надання пільг на оплату комунальних послуг і придбання палива для окремих категорій населення у 2026 році. Право на підтримку матимуть:

  1. Військовослужбовці, які отримали інвалідність під час служби.
  2. Реабілітовані інваліди та пенсіонери, які постраждали через репресії.
  3. Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.
  4. Родини загиблих або зниклих безвісти військових (батьки та члени сімей).
  5. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Нацполіції та інших державних установ, а також їхні вдови та вдівці.
  6. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), а також дружини, чоловіки померлих ліквідаторів і опікуни дітей загиблих.
  7. Дружини та чоловіки людей, смерть яких пов’язана з ліквідацією інших ядерних аварій або ядерними випробуваннями, якщо вони не одружилися вдруге.
  8. Колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання часів Другої світової війни, які стали інвалідами (включно з дітьми, народженими у таких місцях).

Ці пільги допоможуть людям, які потребують особливої підтримки, зменшити витрати на комунальні послуги та паливо.

Умови надання пільг у 2026 році

"Передбачено, що пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу", — зазначається у повідомленні.

За інформацією Головного управління ДПС у Сумській області, у 2026 році розмір доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4 660,00 грн (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 3328,00 грн х 1,4). 

Очікується, що такі зміни допоможуть отримати підтримку саме тим категоріям населення, які її найбільше потребують.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні можуть знову підвищити тарифи на електроенергію через проблеми в енергетиці та пошкодження мереж.

Також ми розповідали, що деякі пенсіонери, які працювали і живуть у сільській місцевості, можуть отримати 100% знижку на оплату ЖКП та на покупку пічного палива й скрапленого газу.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
