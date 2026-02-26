Знижки на комунальні послуги у 2026 році — кому надаються та як отримати

Комунальні пільги у 2026 році — хто може отримати та умови призначення
Пільги на оплату комунальних послуг допомагають суттєво зменшити витрати окремих категорій громадян. В Уряді повідомили, хто має право на таку підтримку з 1 січня 2026 року.
Хто має право на комунальні пільги у 2026 році
У відомстві повідомили про напрацювання постанови Уряду, яка передбачає надання пільг на оплату комунальних послуг і придбання палива для окремих категорій населення у 2026 році. Право на підтримку матимуть:
- Військовослужбовці, які отримали інвалідність під час служби.
- Реабілітовані інваліди та пенсіонери, які постраждали через репресії.
- Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.
- Родини загиблих або зниклих безвісти військових (батьки та члени сімей).
- Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Нацполіції та інших державних установ, а також їхні вдови та вдівці.
- Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), а також дружини, чоловіки померлих ліквідаторів і опікуни дітей загиблих.
- Дружини та чоловіки людей, смерть яких пов’язана з ліквідацією інших ядерних аварій або ядерними випробуваннями, якщо вони не одружилися вдруге.
- Колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання часів Другої світової війни, які стали інвалідами (включно з дітьми, народженими у таких місцях).
Ці пільги допоможуть людям, які потребують особливої підтримки, зменшити витрати на комунальні послуги та паливо.
Умови надання пільг у 2026 році
"Передбачено, що пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу", — зазначається у повідомленні.
За інформацією Головного управління ДПС у Сумській області, у 2026 році розмір доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4 660,00 грн (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 3328,00 грн х 1,4).
Очікується, що такі зміни допоможуть отримати підтримку саме тим категоріям населення, які її найбільше потребують.
