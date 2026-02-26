Скидки на коммунальные услуги в 2026 году — кому предоставляются и как получить

Коммунальные льготы в 2026 году — кто может получить и условия назначения
Льготы на оплату коммунальных услуг помогают существенно уменьшить расходы отдельных категорий граждан. В Правительстве сообщили, кто имеет право на такую поддержку с 1 января 2026 года.
В ведомстве сообщили о наработке постановления правительства, которое предусматривает предоставление льгот на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива для отдельных категорий населения в 2026 году.
Кто имеет право на коммунальные льготы в 2026 году
В ведомстве сообщили о наработке постановления правительства, которое предусматривает предоставление льгот на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива для отдельных категорий населения в 2026 году. Право на поддержку будут иметь:
- Военнослужащие, получившие инвалидность во время службы.
- Реабилитированные инвалиды и пенсионеры, пострадавшие из-за репрессий.
- Депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.
- Семьи погибших или пропавших без вести военных (родители и члены семей).
- Ветераны военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции и других государственных учреждений, а также их вдовы и вдовцы.
- Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (категории I и II), а также жены, мужья умерших ликвидаторов и опекуны детей погибших.
- Жены и мужья людей, смерть которых связана с ликвидацией других ядерных аварий или ядерными испытаниями, если они не женились во второй раз.
- Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания времен Второй мировой войны, которые стали инвалидами (включая детей, рожденных в таких местах).
Эти льготы помогут людям, которые нуждаются в особой поддержке, уменьшить расходы на коммунальные услуги и топливо.
Условия предоставления льгот в 2026 году
"Предусмотрено, что льготы предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу", — отмечается в сообщении.
По информации Главного управления ГНС в Сумской области, в 2026 году размер дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, составляет 4 660,00 грн (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 3328,00 грн х 1,4).
Ожидается, что такие изменения помогут получить поддержку именно тем категориям населения, которые в ней больше всего нуждаются.
