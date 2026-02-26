Видео
Україна
Видео

Коммунальные льготы в 2026 году — кто может получить и условия назначения

Коммунальные льготы в 2026 году — кто может получить и условия назначения

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 13:06
Скидки на коммунальные услуги в 2026 году — кому предоставляются и как получить
Деньги на коммунальных платежках.

Льготы на оплату коммунальных услуг помогают существенно уменьшить расходы отдельных категорий граждан. В Правительстве сообщили, кто имеет право на такую поддержку с 1 января 2026 года.

О том, какие льготы будут действовать в 2026 году и что нужно для их оформления, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Кто имеет право на коммунальные льготы в 2026 году

В ведомстве сообщили о наработке постановления правительства, которое предусматривает предоставление льгот на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива для отдельных категорий населения в 2026 году. Право на поддержку будут иметь:

  1. Военнослужащие, получившие инвалидность во время службы.
  2. Реабилитированные инвалиды и пенсионеры, пострадавшие из-за репрессий.
  3. Депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.
  4. Семьи погибших или пропавших без вести военных (родители и члены семей).
  5. Ветераны военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции и других государственных учреждений, а также их вдовы и вдовцы.
  6. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (категории I и II), а также жены, мужья умерших ликвидаторов и опекуны детей погибших.
  7. Жены и мужья людей, смерть которых связана с ликвидацией других ядерных аварий или ядерными испытаниями, если они не женились во второй раз.
  8. Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания времен Второй мировой войны, которые стали инвалидами (включая детей, рожденных в таких местах).

Эти льготы помогут людям, которые нуждаются в особой поддержке, уменьшить расходы на коммунальные услуги и топливо.

Условия предоставления льгот в 2026 году

"Предусмотрено, что льготы предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу", — отмечается в сообщении.

По информации Главного управления ГНС в Сумской области, в 2026 году размер дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, составляет 4 660,00 грн (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 3328,00 грн х 1,4).

Ожидается, что такие изменения помогут получить поддержку именно тем категориям населения, которые в ней больше всего нуждаются.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине могут снова повысить тарифы на электроэнергию из-за проблем в энергетике и повреждения сетей.

Также мы рассказывали, что некоторые пенсионеры, которые работали и живут в сельской местности, могут получить 100% скидку на оплату ЖКУ и на покупку печного топлива и сжиженного газа.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
