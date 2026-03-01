Відео
Ціна за куб газу з 1 березня — які тарифи встановили постачальники

Ціна за куб газу з 1 березня — які тарифи встановили постачальники

Дата публікації: 1 березня 2026 14:20
Постачальники газу обновили тарифи — ціна за куб з 1 березня
Людина запалює газ. Фото: Новини.LIVE

Газові компанії оприлюднили тарифи для населення на березень 2026 року. Ціни за кубометр газу залежать від постачальника та обраного плану.

Про те, які ціни на блакитне паливо встановили газопостачальні компанії у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на консультаційний центр для населення "ГазПравда".

Читайте також:

Скільки коштуватиме куб газу для населення у березні 2026 року

Згідно з мораторієм на підвищення цін, встановленим президентом, тарифи залишатимуться стабільними до кінця воєнного стану. Це означає, що в березні українці платитимуть стільки ж, скільки й у попередніх місяцях.

Наразі на ринку України працює вісім газопостачальних компаній. Найбільше користувачів, 98% або 12,5 млн осіб, обслуговує компанія "Нафтогаз". Для них ціна за кубометр газу становить 7,96 грн. Інші постачальники пропонують такі тарифи:

  1. ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ": річна пропозиція — 7,96 грн/куб
  2. ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД": річна пропозиція — 7,98 грн/куб.
  3. ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" / ПП "ОККО КОНТРАКТ": річна пропозиція — 7,99 грн/куб.
  4. ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ": річна пропозиція — 8,20 грн/куб, місячна — 24,90 грн/куб.
  5. ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO): річна пропозиція — 8,46 грн/куб, місячна — 8,46 грн/куб.
  6. ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO): річна пропозиція — 8,46 грн/куб, місячна — 8,46 грн/куб.
  7. ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз": річна пропозиція — 9,99 грн/м³, місячна — 25,99 грн/куб.
Вартість газу для населення у березні. Фото: Скриншот/ГазПравда

Загалом, річні тарифи залишилися без змін, а місячні пропозиції трохи знизилися порівняно з лютим (приблизно на 2 грн).

Скільки платитимуть українці за розподіл газу у березні 

У НКРЕКП нагадують, що оплата за розподіл газу залежить від річної замовленої потужності вашого домогосподарства. Вона розраховується за споживанням газу за минулий газовий рік (1 жовтня – 30 вересня), але не може бути меншою за мінімальні обсяги, встановлені законом.

Приклад розрахунку плати за доставку газу. Фото: Скриншот/НКРЕКП

Щомісяця вартість розподілу обчислюють як 1/12 річної потужності, помноженої на тариф, встановлений Регулятором. Платити потрібно до 20 числа місяця за рахунком від оператора ГРМ.

Раніше ми писали, що в березні тарифи на комунальні послуги для більшості людей майже не зміняться. Проте в окремих регіонах або для певних груп населення витрати можуть трохи зрости.

Також ми розповідали, що субсидія — це допомога для оплати житлово-комунальних послуг, обслуговування будинку та купівлі газу чи палива для опалення. Оскільки опалювальний сезон ще триває, у березні її розмір не зміниться.

тарифи ціни на газ комунальні послуги газопостачання газ
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
