Субсидії з 1 березня — чи зміниться розмір допомоги та хто може втратити виплати

Субсидія — це цільова підтримка для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, утримання будинку, а також придбання скрапленого газу чи пічного палива. Розмір допомоги для українців у березні не зміняться, адже опалювальний сезон все ще триватиме.

Про те, що буде з субсидіями українців у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як нараховують субсидію у 2026 році

У Пенсійний фонд України пояснили, що розмір допомоги розраховується на весь опалювальний сезон — з 16 жовтня до 15 квітня. Саме тому у березні сума виплат залишиться такою ж, як і в попередні зимові місяці.

Для більшості українців субсидію перерахували автоматично. Також без додаткових заяв її оновили для тих сімей, які влітку отримували нульову допомогу.

При розрахунку враховували доходи домогосподарства за перші два квартали 2025 року, а пенсії — за фактичними виплатами у серпні 2025 року.

Які витрати частково покриває субсидія

За даними Міністерство соціальної політики України, субсидія частково компенсує:

встановлення та обслуговування лічильників;

витрати на управління будинком і його утримання;

оплату електроенергії, газу, опалення, води та вивезення сміття;

купівлю скрапленого газу або пічного палива для приватних будинків.

Допомога на дрова чи вугілля надається раз на рік — якщо житло не має централізованого опалення і не використовує газ або електроенергію для обігріву.

Субсидія має адресний характер. Її призначають тим домогосподарствам, у яких витрати на комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж, визначений державою.

Хто може втратити субсидію у березні

Отримувачів субсидій можуть перевіряти, щоб з’ясувати їхній реальний матеріальний стан і умови проживання. Якщо під час такої перевірки виявиться, що подана інформація недостовірна або сім’я не відповідає вимогам для отримання допомоги, виплати можуть призупинити або повністю скасувати.

У Пенсійному фонді України нагадали, що перевірка житла можлива у таких випадках:

є підозра, що житло здається в оренду;

у квартирі або будинку відкрито кілька рахунків за комунальні послуги;

фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано або зазначено в заяві;

для опалення використовуються електрообігрівачі чи інші альтернативні джерела тепла як основні.

Усі ці фактори можуть вплинути як на суму субсидії, так і на право її отримувати взагалі.

Раніше ми писали, що для українців, які опалюють оселі твердим паливом і не мають доступу до централізованого тепла, газу чи електроопалення, передбачена спеціальна субсидія. Вона компенсує витрати на дрова, вугілля, рідке пальне та скраплений газ.

Також ми розповідали, що у 2026 році пільги на комунальні послуги отримуватимуть лише ті родини, де дохід на одну особу не перевищує встановлений поріг. Якщо навіть трохи більше — пільгу можуть скасувати. У такому разі можна звернутися за житловою субсидією.