Погода сьогодні, 27 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 27 лютого, надали синоптики. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Невеликий мокрий сніг і дощ можливі лише вночі місцями у Криму.

Про це в четвер, 26 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 27 лютого

Уночі та вранці в більшості північних областях утвориться туман. На дорогах усюди, крім півдня та Закарпаття, місцями буде ожеледиця.

Вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме зі південного сходу, а у східних і південних областях — із півночі. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -2...-8 °С, у Карпатах — до -9...-12 °С. Удень потеплішає до -2...+3 °С, на півдні та крайньому заході — до +3...+8 °С.

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, але без опадів. Уночі та вранці в області місцями туман. На дорогах можлива ожеледиця. Переважно південно-східний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі на Київщині стовпчики термометрів знизяться до -3...-8 °С, а в Києві — до -4...-6 °С. Удень у столиці потеплішає до 0 °С, а на Київщині — до -2...+3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 27 лютого в Україні переважатиме суха повітряна маса. Через антициклон Heiko опади малоймовірні, місцями буде навіть сонячно.

Уночі передбачається -1...-6 °С, удень — -2...+4 °С. Найтепліше буде на півдні та заході — +2...+6 °С.

У Києві опадів не очікується. Уночі похолодає до -4 °С, а вдень потеплішає до 0 °С.

Раніше синоптики спрогнозували, що 27 лютого в Україні пануватиме антициклон. Опади відступлять.

Також ми повідомляли, що 27 лютого в багатьох регіонах України буде ще холодно. Місцями можливе зниження температури до -12 °С.