Гидрометцентр прогнозирует холода до -12 °С в Украине на сегодня

Гидрометцентр прогнозирует холода до -12 °С в Украине на сегодня

Дата публикации 27 февраля 2026 07:34
Погода сегодня, 27 февраля, в Украине — прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко
Девушка идет по улице зимой. Фото иллюстративное: УНІАН

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 февраля. Будет переменная облачность. Ночью местами в Крыму небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 27 февраля

Погода в Украине 27 февраля 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в большинстве северных областях образуется туман. На дорогах всюду, кроме юга и Закарпатья, местами будет гололедица.

Ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с юго-востока, а в восточных и южных областях — с севера. Ночью столбики термометров снизятся до -2...-8 °С, в Карпатах — до -9...-12 °С. Днем потеплеет до -2...+3 °С, на юге и крайнем западе — до +3...+8 °С.

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром в области местами туман. На дорогах возможна гололедица. Преимущественно юго-восточный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью на Киевщине столбики термометров снизятся до -3...-8 °С, а в Киеве — до -4...-6 °С. Днем в столице потеплеет до 0 °С, а в Киевской области — до -2...+3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 27 февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса. Из-за антициклона Heiko осадки маловероятны, местами будет даже солнечно.

Ночью предполагается -1...-6 °С, днем — -2...+4 °С. Теплее всего будет на юге и западе - +2...+6 °С.

В Киеве осадков не ожидается. Ночью похолодает до -4 °С, а днем потеплеет до 0 °С.

Ранее синоптики спрогнозировали, что 27 февраля в Украине будет господствовать антициклон. Осадки отступят.

Также мы сообщали, что 27 февраля во многих регионах Украины будет еще холодно. Местами возможно снижение температуры до -12 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
