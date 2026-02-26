Погода в Украине на завтра 27 февраля — прогноз Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили о сильных морозах завтра
Погода в Украине завтра, 27 февраля, будет практически без осадков из-за поля высокого давления. Кроме того, местами температура воздуха снизится до -12 °С.
Прогноз погоды в Украине на 27 февраля
Спокойную погоду без осадков будет определять поле высокого давления и прохладная воздушная масса. В то же время ночью в Крыму атмосферный фронт местами обусловит небольшой мокрый снег и дождь.
Ночью и утром в большинстве северных регионах местами туман. На дорогах, кроме юга и Закарпатья, местами гололедица.
Ветер будет юго-восточного направления, а в восточных и южных областях северный со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -2...-8 °С, в Карпатах -9...-12 °С. Днем ожидается -2...+3 °С, на юге и крайнем западе +2...+8 °С.
Опасные гидрологические явления
Синоптики отметили, что на реках бассейна Западного Буга ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-0,7 м. На участке реки Западный Буг возле села Литовеж — на 0,7-1,2 м.
Местами также возможен выход воды на пойму, ледоход. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра Украина окажется в зоне ответственности антициклона Heiko, в результате чего ожидается сухая погода.
А на выходных, 28 февраля и 1 марта, местами температура воздуха повысится до +13 °С. В то же время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.
