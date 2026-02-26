Видео
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
Видео

В Укргидрометцентре предупредили о сильных морозах завтра

В Укргидрометцентре предупредили о сильных морозах завтра

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 19:22
Погода в Украине на завтра 27 февраля — прогноз Укргидрометцентра
Морозная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 27 февраля, будет практически без осадков из-за поля высокого давления. Кроме того, местами температура воздуха снизится до -12 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине на 27 февраля

Спокойную погоду без осадков будет определять поле высокого давления и прохладная воздушная масса. В то же время ночью в Крыму атмосферный фронт местами обусловит небольшой мокрый снег и дождь.

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого
Погода в Украине 27 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром в большинстве северных регионах местами туман. На дорогах, кроме юга и Закарпатья, местами гололедица.

Ветер будет юго-восточного направления, а в восточных и южных областях северный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -2...-8 °С, в Карпатах -9...-12 °С. Днем ожидается -2...+3 °С, на юге и крайнем западе +2...+8 °С.

Опасные гидрологические явления

Синоптики отметили, что на реках бассейна Западного Буга ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-0,7 м. На участке реки Западный Буг возле села Литовеж — на 0,7-1,2 м.

Погода в Україні 27 лютого
Опасные гидрологические явления в Украине 27 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Местами также возможен выход воды на пойму, ледоход. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра Украина окажется в зоне ответственности антициклона Heiko, в результате чего ожидается сухая погода.

А на выходных, 28 февраля и 1 марта, местами температура воздуха повысится до +13 °С. В то же время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
