Прогноз погоди в Україні на завтра 27 лютого від Укргідрометцентру

Погода в Україні завтра, 27 лютого, очікується переважно без опадів. Водночас синоптики попередили про морози до -12 °С та погіршення видимості через туман.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентра.

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого

Спокійну погоду без опадів буде визначати поле високого тиску та прохолодна повітряна маса. Водночас вночі у Криму атмосферний фронт місцями зумовить невеликий мокрий сніг та дощ.

Вночі та зранку у більшості північних регіонах подекуди туман. На дорогах, крім півдня та Закарпаття, місцями ожеледиця.

Вітер буде південно-східного напрямку, а у східних та південних областях північний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі -2...-8 °С, у Карпатах -9...-12 °С. Вдень очікується -2...+3 °С, на півдні та крайньому заході +2...+8 °С.

Небезпечні гідрологічні явища

Синоптики зазначили, що на рiчках басейну Захiдного Бугу очікується подальше підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м. На ділянці річки Захiдний Буг біля села Литовеж — на 0,7-1,2 м.

Місцями також можливий вихiд води на заплаву, льодохiд. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Погода в Україні

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра Україна опиниться у зоні відповідальності антициклону Heiko, внаслідок чого очікується суха погода.

А на вихідних, 28 лютого та 1 березня, місцями температура повітря підвищиться до +13 °С. Водночас можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.