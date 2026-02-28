Субсидии с 1 марта — изменится ли размер пособия и кто может потерять выплаты

Человек, держит деньги над коммунальными платежами. Фото: Новини.LIVE

Субсидия — это целевая поддержка для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержания дома, а также приобретение сжиженного газа или печного топлива. Размер помощи для украинцев в марте не изменится, ведь отопительный сезон все еще будет продолжаться.

О том, что будет с субсидиями украинцев в марте 2026, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как насчитывают субсидию в 2026 году

В Пенсионный фонд Украины объяснили, что размер пособия рассчитывается на весь отопительный сезон — с 16 октября по 15 апреля. Именно поэтому в марте сумма выплат останется такой же, как в предыдущие зимние месяцы.

Для большинства украинцев субсидию перечислили автоматически. Также без дополнительных заявлений ее обновили для семей, которые летом получали нулевую помощь.

При расчете учитывали доходы домохозяйства за первые два квартала 2025 года, а пенсии по фактическим выплатам в августе 2025 года.

Какие расходы частично покрывает субсидия

По данным Министерства социальной политики Украины, субсидия частично компенсирует:

установка и обслуживание счетчиков;

расходы на управление домом и его содержание;

оплату электроэнергии, газа, отопления, воды и вывоза мусора;

покупку сжиженного газа или печного топлива для частных домов.

Пособие на дрова или уголь предоставляется раз в год — если жилье не имеет централизованного отопления и не использует газ или электроэнергию для обогрева.

Субсидия носит адресный характер. Ее назначают тем домохозяйствам, где расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж, определенный государством.

Кто может потерять субсидию в марте

Получатели субсидий могут проверять, чтобы выяснить их реальное материальное состояние и условия проживания. Если во время такой проверки обнаружится, что данная информация недостоверна или семья не отвечает требованиям для получения пособия, выплаты могут быть приостановлены или полностью отменены.

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что проверка жилья возможна в следующих случаях:

есть подозрение, что жилье сдается в аренду;

в квартире или здании открыто несколько счетов за коммунальные услуги;

фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано или указано в заявлении;

для отопления используются электрообогреватели или другие альтернативные источники тепла как основные.

Все эти факторы могут повлиять как на сумму субсидии, так и право ее получать вообще.

Ранее мы писали, что для украинцев, которые отапливают дома твердым топливом и не имеют доступа к централизованному теплу, газу или электроотоплению, предусмотрена специальная субсидия. Она компенсирует расходы на дрова, уголь, жидкое горючее и сжиженный газ.

Также мы рассказывали, что в 2026 году льготы на коммунальные услуги будут получать только те семьи, где доход на одного человека не превышает установленный порог. Если даже чуть-чуть больше — льготу могут отменить. В этом случае можно обратиться за жилищной субсидией.