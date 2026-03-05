Скидки на газ для украинцев 60+ — как сэкономить деньги в 2026 году

Скидки на газ для пенсионеров в 2026 году. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году некоторые украинские пенсионеры смогут платить за газ значительно меньше. Государство предусмотрело льготы и компенсации для определенных категорий граждан.

О том, кто из пенсионеров может получить скидки при оплате счетов за газ и какой их размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может бесплатно пользоваться газом в 2026 году

По данным Пенсионного фонда Украины, полное освобождение от оплаты газа получат пенсионеры, которые живут в сельской местности и ранее работали в образовании, медицине, культуре или библиотеках.

Но есть важное условие: совокупный доход семьи в 2026 году не должен превышать 4 660 гривен в месяц. Если доход больше — нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для оформления субсидии. Размер помощи зависит от дохода и количества членов семьи.

Для каких категорий пенсионеров предусмотрены скидки на газ в 2026 году

Право на льготы без ограничения дохода имеют пенсионеры, которые относятся к одной из следующих категорий населения:

участники боевых действий — 75% скидки;

люди с инвалидностью из-за войны — полное освобождение от оплаты;

члены семей погибших ветеранов и защитников Украины — 50% скидки.

Скидки для пенсионеров со статусом "ребенок войны"

В Национальной социальной сервисной службе Украины напоминают, что такие пенсионеры могут получить 25% скидки на жилищно-коммунальные услуги, включая газ и электроэнергию.

Льготы для людей со статусом "ребенок войны".

Но скидка предоставляется только в пределах норм потребления, а средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать сумму, которая дает право на налоговую социальную льготу (4 660 гривен в месяц).

Дополнительные скидки на газ для пенсионеров в 2026 году

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз", в том числе пенсионеры, могут получить 1% скидки на следующий месяц, если оплачивают счета до 15 числа каждого месяца.

Оплата может осуществляться любым удобным способом через сервисы компании. Скидка начисляется автоматически на следующий расчетный период, если счет оплачен вовремя.

Ранее мы писали, что украинцам объявили тарифы на газ в марте 2026 года. Стоимость за кубометр отличается в зависимости от поставщика и выбранного тарифного плана.

Также мы рассказывали, что обострение конфликта на Ближнем Востоке начинает сильно влиять на другие страны, в том числе Украину. Цены на газ на внутреннем рынке выросли до самого высокого уровня за последние полгода — последний раз такие показатели наблюдались еще в июне 2025 года.