Минималка в Польше и Германии — какими будут суммы с 1 апреля

В 2026 году минимальные зарплаты в большинстве стран Европ выросли. Это особенно важно для украинцев, которые работают за границей. Польша и Германия — две страны с наибольшим количеством украинских беженцев, также повысили минимальные ставки.

О том, на какие минимальные суммы могут рассчитывать работники в Польше и Германии в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что будет с минимальной зарплатой в Польше с 1 апреля

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, минимальная месячная зарплата в апреле 2026 года составит 4 806 злотых брутто, что примерно равно 57,7 тыс. гривен. После вычета налогов работники будут получать около 3 606 злотых "на руки" — почти 43,3 тыс. грн.

Повышение касается примерно трех миллионов людей, работающих по найму. Также в 2026 году выросла минимальная почасовая ставка — с 30,50 до 31,40 злотых брутто. Работодатели обязаны повысить зарплаты тем работникам, которые получали меньше новой минимальной суммы.

Кроме того, согласно статье 151(8) Трудового кодекса Польши, за каждый отработанный ночной час работникам предоставляется надбавка 20% от почасовой ставки, рассчитанной на основе минимальной зарплаты.

Ночными считаются часы с 21:00 до 7:00, но конкретные границы могут отличаться в зависимости от внутренних правил компании. Каждый работник, который реально работает в это время, имеет право на дополнительную оплату.

Какую минималку будут получать работники в Германии в апреле

На сайте Федерального правительства Германии отмечается, что почасовая ставка с 1 января 2026 года составляет 13,90 евро брутто (чуть больше 700 грн). Кроме того, правительство увеличило допустимый доход для лиц, занятых на "мини-работах". Изменения коснулись более шести миллионов человек.

Федеральное правительство уже запланировало дальнейшее повышение: в 2027 году минимальная ставка вырастет до 14,60 евро в час. Ожидается, что это повышение поможет:

стимулировать экономическую активность;

увеличить покупательную способность населения;

облегчит переход работников с низкооплачиваемых должностей на лучшие условия.

Также реформа может уменьшить гендерный разрыв в доходах, поскольку женщины чаще работают на менее оплачиваемых должностях.

