Мінімалка в Польщі та Німеччині — якими будуть суми з 1 квітня

У 2026 році мінімальні зарплати в більшості країн Європ зросли. Це особливо важливо для українців, які працюють за кордоном. Польща та Німеччина — дві країни з найбільшою кількістю українських біженців, також підвищили мінімальні ставки.

Про те, на які мінімальні суми можуть розраховувати працівники в Польщі та Німеччині у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що буде з мінімальною зарплатою в Польщі з 1 квітня

За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, мінімальна місячна зарплата у квітні 2026 року становитиме 4 806 злотих брутто, що приблизно дорівнює 57,7 тис. гривень. Після вирахування податків працівники отримуватимуть близько 3 606 злотих "на руки" — майже 43,3 тис. грн.

Підвищення стосується приблизно трьох мільйонів людей, які працюють за наймом. Також у 2026 році зросла мінімальна погодинна ставка — з 30,50 до 31,40 злотих брутто. Роботодавці зобов’язані підвищити зарплати тим працівникам, які отримували менше нової мінімальної суми.

Окрім того, згідно зі статтею 151(8) Трудового кодексу Польщі, за кожну відпрацьовану нічну годину працівникам надається надбавка 20% від погодинної ставки, розрахованої на основі мінімальної зарплати.

Нічними вважаються години з 21:00 до 7:00, але конкретні межі можуть відрізнятися залежно від внутрішніх правил компанії. Кожен працівник, який реально працює у цей час, має право на додаткову оплату.

Яку мінімалку отримуватимуть працівники в Німеччині у квітні

На сайті Федерального уряду Німеччини зазначається, що погодинна ставка з 1 січня 2026 року становить 13,90 євро брутто (трохи більше ніж 700 грн). Крім того, уряд збільшив допустимий дохід для осіб, зайнятих на "мініроботах". Зміни торкнулися понад шести мільйонів людей.

Темпи росту мінімальної зарплати в Німеччині. Фото: Скриншот

Федеральний уряд уже запланував подальше підвищення: у 2027 році мінімальна ставка зросте до 14,60 євро за годину. Очікується, що це підвищення допоможе:

стимулюватиме економічну активність;

збільшити купівельну спроможність населення;

полегшить перехід працівників з низькооплачуваних посад на кращі умови.

Також реформа може зменшити гендерний розрив у доходах, оскільки жінки частіше працюють на менш оплачуваних посадах.

