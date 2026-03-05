Мінімальна зарплата в Ізраїлі у 2026 році — як зміниться сума з 1 квітня

Мінімальна зарплата в Ізраїлі. Фото: Pexel, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Багато громадян України розглядають Ізраїль як перспективну країну для переїзду та працевлаштування. Це пояснюється тим, що рівень оплати праці там суттєво вищий, ніж в Україні та навіть у низці європейських країн.

Про те, яку мінімалку платять працівникам в Ізраїлі у 2026 році та коли заплановано чергове підвищення цього показника, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на найбільшу профспілкову організацію Ізраїлю "Histadrut".

Яку мінімалку платять працівникам в Ізраїлі у 2026 році

Наразі мінімальна заробітна плата в Ізраїлі становить 6 247 шекелів (майже 89 тис. грн) на місяць за повної зайнятості. Погодинна ставка при цьому складає 34,32 шекеля за годину (приблизно 488 грн).

З 1 квітня 2026 року в країні планують підвищити мінімальну зарплату приблизно на 3,3%. Це підвищення необхідне відповідно до закону, який передбачає щорічний перегляд цього показника на основі середньої зарплати за попередній рік.

Як зміниться розмір мінімальної зарплати в Ізраїлі з 1 квітня 2026 року

Після змін, дохід працівників з мінімальною зарплатою зросте майже на 196 шекелів на місяць:

щомісячна оплата праці зросте до близько 6 444 шекелів (91 666 грн)

погодинна ставка також підвищиться — до приблизно 35,4 шекеля за годину (503 грн).

Варто зазначити, що під час розгляду державного бюджету на 2025 рік Міністерство фінансів пропонувало призупинити зростання мінімальної зарплати, щоб зменшити державні витрати.

Однак профспілки виступили проти такого рішення та наполягли на збереженні автоматичної індексації. У підсумку ця ініціатива не була підтримана.

Очікується, що підвищення торкнеться десятків тисяч працівників по всій країні та допоможе підвищити доходи людей із низьким рівнем оплати праці. Особливо це буде відчутно для домогосподарств, де один або обидва члени сім’ї отримують мінімальну зарплату.

Раніше ми писали, що у березні 2026 року рівень мінімальної зарплати в Україні залишиться таким самим, як і на початку року. Ці норми визначені законом про державний бюджет, ухваленим Верховна Рада України.

Також ми розповідали, що у 2026 році серед європейських країн найвищу якість життя демонструє Швейцарія. Вона очолила рейтинг завдяки високому рівню безпеки, розвиненій економіці, сучасній інфраструктурі та значним доходам громадян.