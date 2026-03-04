Німеччина на 10 місці — яка країна Європи вважається найкращою для життя та роботи у 2026 році

Найкраща країна Європи для життя у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році серед європейських країн за якістю життя лідирує Швейцарія. Вона отримала найвищі оцінки експертів завдяки безпеці, сильній економіці, сучасній інфраструктурі та високим доходам населення.

Про те, чому саме Швейцарія вважається найкращою країною Європи для роботи та життя у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на дослідження аналітичного ресурсу "RankingRoyals".

Чому Швейцарія посіла перше місце у рейтингу найпривабливіших для життя країн Європи у 2026 році

Рейтинг враховує не лише комфорт життя (медицина, освіта, транспорт), а й реальні витрати — житло, їжу та щоденні потреби. Хоча такі країни, як Люксембург, також мають високі показники, саме Швейцарія поєднує якість життя з можливостями для роботи.

Держава вирізняється стабільністю та високим рівнем добробуту населення. Тут якість життя відчувається в деталях:

міста чисті;

транспорт працює точно за розкладом;

державні органи функціонують без зайвої бюрократії.

Життя в цій країні тісно пов’язане з природою — гори та озера є частиною повсякденності, а не лише туристичною привабливістю. Високий рівень безпеки дозволяє дітям самостійно ходити до школи вже з раннього віку.

Медична система працює швидко та зручно, без довгого очікування. Крім того, завдяки прямій демократії громадяни можуть регулярно впливати на важливі рішення в країні.

У Швейцарії серйозно ставляться до балансу між роботою та відпочинком. Зазвичай люди працюють близько 42 годин на тиждень і мають до шести тижнів відпустки на рік. Важливо, що вчасно завершувати робочий день тут вважається нормою, а не винятком.

Активний спосіб життя також є частиною культури: поруч із містами завжди є можливості для відпочинку — від прогулянок біля озер до гірськолижних курортів.

Скільки коштує життя в Швейцарії

Жити у Швейцарії дорого, але це компенсується високими зарплатами. Середні витрати на місяць становлять від 3 100 долларів до 3 700 долларів. Найбільша частина витрат припадає на житло: оренда в таких містах, як Цюрих або Женева, може сягати понад 2,000 доларів, тоді як у менших містах вона значно нижча.

Додатково потрібно оплачувати обов’язкове медичне страхування, витрачатися на продукти та транспорт. Наприклад, щомісячний проїзний коштує близько 70–90 доларів, а звичайна кава — 4–5 доларів.

Водночас високі витрати компенсуються зарплатами, які зазвичай на 30–50% вищі, ніж у Франції, Німеччині чи Австрії. Саме тому купівельна спроможність залишається дуже високою.

Де краще жити у Швейцарії

Вибір міста у Швейцарії значною мірою залежить від стилю життя та роботи:

Берн приваблює спокійнішою атмосферою і історичним центром. Базель відомий своєю культурою та фармацевтичною індустрією. Женева має більш міжнародну атмосферу, тому там легше адаптуватися іноземцям. Лозанна часто обирають студенти та молодь завдяки університетам і розташуванню біля озера. Цюрих є фінансовим центром із великою кількістю кар’єрних можливостей і швидким темпом життя.

Менші міста, такі як Люцерн чи Санкт-Галлен, дешевші для життя, але пропонують менше можливостей для кар’єри.

Південний регіон країни має зовсім інший характер. У містах Лугано та Локарно панує тепліший клімат, більше сонця та відчувається сильний вплив італійської культури.

Цей регіон часто обирають ті, хто цінує спокійніший стиль життя або працює віддалено, адже ринок праці тут менший, ніж у великих містах.

Що ще варто враховувати перед переїздом до Швейцарії

Клімат у Швейцарії різноманітний. У гірських районах зими холодні та сніжні, тоді як у центральній частині країни погода більш помірна.

Південні регіони мають м’якший і тепліший клімат. Біля озера в районі Женеви температура зазвичай комфортна, хоча іноді бувають холодні вітри.

Швейцарія поєднує кілька культур — німецьку, французьку та італійську, що відображається у мові, традиціях і кухні. Тут особливо цінують пунктуальність, порядок і повагу до особистого простору.

Кухня відома сирними стравами, такими як фондю та раклет, а також великою кількістю місцевих сирів і шоколаду, які стали символами країни.

