Життя в Чехії — які "приховані" борги можуть накопичуватися в українців у 2026 році

Люди гуляють вулицями Праги. Фото: Pexels

У Європейському Союзі Чехія стала країною з найбільшою кількістю українських переселенців у розрахунку на душу населення. Українці можуть перебувати тут до 90 днів за безвізом, а для довшого проживання потрібно оформити спеціальний дозвіл.

Про те, які "приховані" борги можуть виникнути у людей, що проживають в Чехії, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

За які послуги можуть виникнути "невидимі" борги в Чехії

В Чехії діє низка правил, про які багато хто не знає. Їхнє порушення може призвести до значних боргів і штрафів. Щоб уникнути блокування рахунків та судів, варто пам'ятати про такі обов'язкові платежі:

Авто без страхування: кожен день без обов'язкового поліса формує борг. Оплата за вивіз сміття: це особистий обов’язок. Потрібно зареєструватися в муніципалітеті та щороку платити внесок. Безквитковий проїзд: несвоєчасна оплата штрафу може призвести до суду, а сума боргу — зрости у кілька разів. Медичне страхування: якщо людина не працює і держава вже не сплачує внески (після 150 днів), борг починає накопичуватися щодня разом зі штрафами. Мобільний контракт: просто перестати користуватися SIM-картою недостатньо — договір потрібно офіційно розірвати, інакше плата нараховується далі.

Як перевірити чи немає у вас боргів

Перевірити наявність боргів можна особисто у відділенні Czech POINT на пошті, маючи при собі паспорт. Також доступні онлайн-інструменти:

оплату за сміття — на сайті свого міста;

офіційну кореспонденцію — у системі Datová schránka;

стан медичного страхування можна перевірити у додатку Moje VZP.

Важливо розуміти, що в Чехії борги не списуються. Їх передають виконавцям, які можуть, зокрема, заблокувати банківський рахунок боржника.

Яку мінімалку платять працівникам в Чехії у 2026 році

У 2026 році в Чехії підвищили мінімальну зарплату — це найменша сума, яку роботодавець може платити працівнику. Вона потрібна, щоб люди мали хоча б базовий рівень доходу та не опинялися за межею бідності.

Мінімальна оплата стосується всіх працівників незалежно від типу договору — як для повної зайнятості, так і тимчасових угод. Водночас у деяких компаніях зарплата може бути вищою, якщо це передбачено колективним договором.

З 1 січня мінімальна зарплата становить 22 400 крон на місяць до вирахування податків, що на 1 600 крон більше, ніж раніше. Через це також зросли оклади в державному секторі, які залежать від складності роботи.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні, навіть під час війни, діє процедура арешту майна за борги. Це стосується несплачених комунальних платежів, аліментів, зарплати та інших зобов’язань. Але закон також визначає, яке майно забирати не можна.

Також ми розповідали, що ФОПи мають вчасно платити податки й внески (єдиний податок, ЄСВ, військовий збір тощо), інакше виникає борг. Податкова служба може надіслати вимогу, а якщо її проігнорувати — почати стягнення. Проте такі дії можливі лише тоді, коли борг досягає встановленого мінімуму.