Конфіскація майна за борги — які речі не підлягають примусовому вилученню у 2026 році

Чоловік тримає гаманець без грошей. Фото: Pexels

У 2026 році, попри війну, в Україні й надалі працює механізм арешту майна за борги. Йдеться про несплачені комунальні послуги, аліменти, невиплачену зарплату та інші фінансові зобов’язання. Водночас закон визначає перелік майна, яке не можна вилучати.

Про те, яке майно українців заборонено конфіскувати за борги у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Як відбувається стягнення боргу у 2026 році

Боржниками можуть бути як громадяни, так і підприємства. Якщо борг підтверджено рішенням суду, майно можуть арештувати та продати через державну систему електронних торгів "СЕТАМ".

На продаж може потрапити: нерухомість, автомобілі, побутова техніка та інші речі боржника. Отримані кошти спрямовують на погашення боргу. Якщо після цього залишаються гроші, їх повертають власнику.

Що не можуть забрати за борги у 2026 році

Згідно із Законом України "Про виконавче провадження", є перелік майна, яке не підлягає примусовому стягненню. Серед нього:

один холодильник на сім’ю;

державні нагороди, відзнаки та пам’ятні знаки;

ліки, окуляри та інші медичні вироби, необхідні за станом здоров’я;

сільськогосподарський інвентар для індивідуального господарства;

інструменти та обладнання, необхідні для роботи, якщо це єдине джерело доходу;

речі першої необхідності — посуд, постіль, засоби гігієни, одяг і взуття, дитячі речі;

паливо для приготування їжі та опалення житла під час опалювального сезону;

мінімально необхідні меблі — одне ліжко та стілець на кожну особу, один стіл і одна шафа на родину;

один телевізор і один комп’ютер на сім’ю та по одному мобільному телефону на кожного члена родини;

насіння для посіву та незібраний урожай у громадян, які ведуть особисте господарство (крім випадків стягнення земельної ділянки);

запаси продуктів і питної води на три місяці або кошти в розмірі трикратної мінімальної зарплати на кожну особу для їх придбання;

одна одиниця худоби (племінної, молочної чи робочої), дві пари кроликів, п’ять голів птиці та корми до початку випасу — якщо їх утримують не для бізнесу.

Також заборонено вилучати засоби реабілітації для людей з інвалідністю та автомобіль, наданий їм безоплатно чи на пільгових умовах за медичними показаннями.

Раніше ми писали, що багато українців навіть не здогадуються, що прощений борг іноді оподатковується. Якщо фінансова установа списує частину кредиту до спливу строку позовної давності, така сума може бути прирівняна до доходу та обкладатися податком.

Також ми розповідали, що боржники нерідко дізнаються про виконавче провадження вже після блокування рахунків чи арешту майна. Однак цього можна уникнути, якщо завчасно врегулювати питання з кредитором.