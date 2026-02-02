Відео
Головна Економіка Банк списав борг по кредиту — кому за це доведеться заплатити державі

Банк списав борг по кредиту — кому за це доведеться заплатити державі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 17:15
Банк "забув" про кредит — коли списаний борг вважається доходом та оподатковується
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Багато українців не знає, що навіть за прощений кредит інколи потрібно платити податки. Якщо банк або інша фінансова установа списує частину вашого боргу до завершення строку позовної давності, ця сума може вважатися вашим доходом і підлягати оподаткуванню.  

Про те, в яких випадках українці повинні заплатити податок за списаний борг по кредиту, пояснили у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області

Читайте також:

Коли списаний борг вважається доходом

Податкове законодавство визначає категорії доходів, які треба включати до річного або місячного оподатковуваного доходу громадян. Серед них — так звані "додаткові блага", до яких належить сума кредиту, списана кредитором за його рішенням. При цьому:

  • це правило не стосується процедур банкрутства;
  • враховується тільки списання до завершення строку позовної давності.

Якщо списаний борг перевищує 25% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року, він вважається доходом і підлягає оподаткуванню. У 2026 році — це 2 161,75 грн.

В яких випадках списаний борг не вважається доходом

Податковий кодекс передбачає випадки, коли списаний борг не вважається доходом:

  • прощені відсотки, штрафи та комісії;
  • основна сума кредиту менше ніж 25% мінімальної зарплати;
  • борг за іпотечними кредитами в іноземній валюті, забезпеченими житлом;
  • споживчі кредити, списані відповідно до перехідних положень Закону України "Про споживче кредитування".

Що варто враховувати кредитору і позичальнику
Кредитор має повідомити позичальника про списання боргу — це можна зробити рекомендованим листом, через договір або під підпис особисто. Списана сума також має бути відображена у податковій звітності кредитора за період списання.

Позичальник вказує отриманий дохід у річній декларації про майновий стан та доходи та сплачує податок. Якщо кредитор неправильно повідомив про списання, саме він стає податковим агентом.

Виходить, що списання боргу банком або фінансовою установою не завжди є безоплатним. Якщо сума списання перевищує встановлений поріг, вона вважається доходом, і її треба відобразити в податковій декларації. 

Раніше ми писали, що кредитна історія показує, наскільки людина надійна у фінансових питаннях. Вона впливає на рішення банків — чи дадуть вам кредит, картку, іпотеку або можливість купити щось на виплату.

Також ми розповідали, що багато українців нині живуть у Польщі та не задумуються про ризик депортації. Важливо розуміти, чи можуть іноземця примусово повернути додому через борги, прострочені кредити або несплачені штрафи.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
