Банк "забыл" о кредите — когда списанный долг считается доходом и облагается налогом

Многие украинцы не знают, что даже за прощеный кредит иногда нужно платить налоги. Если банк или другое финансовое учреждение списывает часть вашего долга до завершения срока исковой давности, эта сумма может считаться вашим доходом и подлежать налогообложению.

О том, в каких случаях украинцы должны заплатить налог за списанный долг по кредиту, объяснили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Когда списанный долг считается доходом

Налоговое законодательство определяет категории доходов, которые надо включать в годовой или месячный налогооблагаемый доход граждан. Среди них — так называемые "дополнительные блага", к которым относится сумма кредита, списанная кредитором по его решению. При этом:

это правило не касается процедур банкротства;

учитывается только списание до завершения срока исковой давности.

Если списанный долг превышает 25% минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года, он считается доходом и подлежит налогообложению. В 2026 году — это 2 161,75 грн.

В каких случаях списанный долг не считается доходом

Налоговый кодекс предусматривает случаи, когда списанный долг не считается доходом:

прощеные проценты, штрафы и комиссии;

основная сумма кредита меньше чем 25% минимальной зарплаты;

долг по ипотечным кредитам в иностранной валюте, обеспеченным жильем;

потребительские кредиты, списанные в соответствии с переходными положениями Закона Украины "О потребительском кредитовании".

Что следует учитывать кредитору и заемщику

Кредитор должен уведомить заемщика о списании долга — это можно сделать заказным письмом, через договор или под подпись лично. Списанная сумма также должна быть отражена в налоговой отчетности кредитора за период списания.

Заемщик указывает полученный доход в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах и платит налог. Если кредитор неправильно сообщил о списании, именно он становится налоговым агентом.

Получается, что списание долга банком или финансовым учреждением не всегда является бесплатным. Если сумма списания превышает установленный порог, она считается доходом, и её надо отразить в налоговой декларации.

