До блокування рахунків та арешту майна — як перевірити, чи немає у вас боргів у 2026 році

Перевірка на борги онлайн — як убезпечити свої рахунки та майно у 2026 році
Боржники часто дізнаються про відкриття виконавчого провадження лише після того, як банк заблокує їхні рахунки або накладе обмеження на майно. Однак є спосіб цього уникнути та заздалегідь урегулювати всі спірні питання.
Про те, як у 2026 році українці можуть перевірити, чи мають вони непогашені борги, пояснили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".
Як перевірити інформацію про себе в Реєстрі боржників
Єдиний реєстр боржників — це відкритий електронний сервіс, який працює онлайн і регулярно оновлюється. За його допомогою будь-хто може швидко перевірити, чи має людина непогашені борги. Щоб ним скористатись потрібно дотримуватись такого алгоритму дій:
- Зайдіть на офіційний сайт Єдиного реєстру боржників.
- Введіть основні дані особи: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження. За потреби можна додати ідентифікаційний код.
- Перегляньте результати пошуку.
Якщо щодо людини відкрито виконавче провадження, у Реєстрі буде зазначено:
- номер виконавчого провадження;
- банківські реквізити для сплати боргу;
- вид заборгованості (наприклад, аліменти чи штраф);
- дані державного або приватного виконавця з контактами;
- орган або посадову особу, яка видала виконавчий документ.
Реєстр корисний не лише для особистої перевірки. Його часто використовують перед укладанням договорів, для оцінки надійності партнерів або працівників, а також для уточнення інформації щодо наявних боргів.
Коли списаний борг стає доходом та оподатковується
Податкове законодавство передбачає, що певні надходження фізичних осіб вважаються оподатковуваним доходом. До них належить і сума кредиту або боргу, яку кредитор добровільно списав. Водночас є важливі винятки:
- це правило не застосовується під час процедур банкрутства;
- дохід виникає лише тоді, коли борг списано до закінчення строку позовної давності.
Якщо сума прощеного боргу перевищує 25% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, вона підлягає оподаткуванню. У 2026 році цей поріг становить 2 161,75 грн.
