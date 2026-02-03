Відео
Головна Економіка Перевірка на борги онлайн — як убезпечити свої рахунки та майно у 2026 році

Перевірка на борги онлайн — як убезпечити свої рахунки та майно у 2026 році

Дата публікації: 3 лютого 2026 14:10
До блокування рахунків та арешту майна — як перевірити, чи немає у вас боргів у 2026 році
Жінка тримає гаманець без грошей. Фото: Pexels

Боржники часто дізнаються про відкриття виконавчого провадження лише після того, як банк заблокує їхні рахунки або накладе обмеження на майно. Однак є спосіб цього уникнути та заздалегідь урегулювати всі спірні питання.

Про те, як у 2026 році українці можуть перевірити, чи мають вони непогашені борги, пояснили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

Читайте також:

Як перевірити інформацію про себе в Реєстрі боржників

Єдиний реєстр боржників — це відкритий електронний сервіс, який працює онлайн і регулярно оновлюється. За його допомогою будь-хто може швидко перевірити, чи має людина непогашені борги. Щоб ним скористатись потрібно дотримуватись такого алгоритму дій:

  1. Зайдіть на офіційний сайт Єдиного реєстру боржників.
  2. Введіть основні дані особи: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження. За потреби можна додати ідентифікаційний код.
  3. Перегляньте результати пошуку.

Якщо щодо людини відкрито виконавче провадження, у Реєстрі буде зазначено:

  • номер виконавчого провадження;
  • банківські реквізити для сплати боргу;
  • вид заборгованості (наприклад, аліменти чи штраф);
  • дані державного або приватного виконавця з контактами;
  • орган або посадову особу, яка видала виконавчий документ.

Реєстр корисний не лише для особистої перевірки. Його часто використовують перед укладанням договорів, для оцінки надійності партнерів або працівників, а також для уточнення інформації щодо наявних боргів.

Коли списаний борг стає доходом та оподатковується

Податкове законодавство передбачає, що певні надходження фізичних осіб вважаються оподатковуваним доходом. До них належить і сума кредиту або боргу, яку кредитор добровільно списав. Водночас є важливі винятки:

  • це правило не застосовується під час процедур банкрутства;
  • дохід виникає лише тоді, коли борг списано до закінчення строку позовної давності.

Якщо сума прощеного боргу перевищує 25% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, вона підлягає оподаткуванню. У 2026 році цей поріг становить 2 161,75 грн.

Раніше ми писали, що в "Ощадбанку" розповіли, як швидше погасити споживчі карткові кредити. Там також пояснили, коли нараховується пеня і які ще бувають наслідки при простроченні платежів у 2026 році.

Також ми розповідали, що через війну багато українців опинилися у фінансовій скруті. Люди часто виїжджають з дому, але комунальні борги продовжують накопичуватись. Тому постає питання, чи потрібно платити за послуги, якими фактично не користувалися.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
