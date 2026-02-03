Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Проверка на долги онлайн — как обезопасить свои счета и имущество в 2026

Проверка на долги онлайн — как обезопасить свои счета и имущество в 2026

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 14:10
До блокировки счетов и ареста имущества — как проверить, нет ли у вас долгов в 2026 году
Женщина держит кошелек без денег. Фото: Pexels

Должники часто узнают об открытии исполнительного производства только после того, как банк заблокирует их счета или наложит ограничения на имущество. Однако есть способ этого избежать и заранее урегулировать все спорные вопросы.

О том, как в 2026 году украинцы могут проверить, имеют ли они непогашенные долги, объяснили специалисты Telegram-канала "Ти ж Юрист".

Реклама
Читайте также:

Как проверить информацию о себе в Реестре должников

Единый реестр должников — это открытый электронный сервис, который работает онлайн и регулярно обновляется. С его помощью любой может быстро проверить, имеет ли человек непогашенные долги. Чтобы им воспользоваться нужно придерживаться такого алгоритма действий:

  1. Зайдите на официальный сайт Единого реестра должников.
  2. Введите основные данные лица: фамилию, имя и отчество, дату рождения. При необходимости можно добавить идентификационный код.
  3. Просмотрите результаты поиска.

Если в отношении человека открыто исполнительное производство, в Реестре будет указано:

  • номер исполнительного производства;
  • банковские реквизиты для уплаты долга;
  • вид задолженности (например, алименты или штраф);
  • данные государственного или частного исполнителя с контактами;
  • орган или должностное лицо, выдавшее исполнительный документ.

Реестр полезен не только для личной проверки. Его часто используют перед заключением договоров, для оценки надежности партнеров или работников, а также для уточнения информации об имеющихся долгах.

Когда списанный долг становится доходом и облагается налогом

Налоговое законодательство предусматривает, что определенные поступления физических лиц считаются налогооблагаемым доходом. К ним относится и сумма кредита или долга, которую кредитор добровольно списал. В то же время есть важные исключения:

  • это правило не применяется во время процедур банкротства;
  • доход возникает только тогда, когда долг списан до истечения срока исковой давности.

Если сумма прощенного долга превышает 25% минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года, она подлежит налогообложению. В 2026 году этот порог составляет 2 161,75 грн.

Ранее мы писали, что в "Ощадбанке" рассказали, как быстрее погасить потребительские карточные кредиты. Там также объяснили, когда начисляется пеня и какие еще бывают последствия при просрочке платежей в 2026 году.

Также мы рассказывали, что из-за войны многие украинцы оказались в финансовом затруднении. Люди часто уезжают из дома, но коммунальные долги продолжают накапливаться. Поэтому возникает вопрос, нужно ли платить за услуги, которыми фактически не пользовались.

налоги должники долги реестр база данных
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации