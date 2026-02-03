До блокировки счетов и ареста имущества — как проверить, нет ли у вас долгов в 2026 году

Проверка на долги онлайн — как обезопасить свои счета и имущество в 2026
Должники часто узнают об открытии исполнительного производства только после того, как банк заблокирует их счета или наложит ограничения на имущество. Однако есть способ этого избежать и заранее урегулировать все спорные вопросы.
О том, как в 2026 году украинцы могут проверить, имеют ли они непогашенные долги, объяснили специалисты Telegram-канала "Ти ж Юрист".
Как проверить информацию о себе в Реестре должников
Единый реестр должников — это открытый электронный сервис, который работает онлайн и регулярно обновляется. С его помощью любой может быстро проверить, имеет ли человек непогашенные долги. Чтобы им воспользоваться нужно придерживаться такого алгоритма действий:
- Зайдите на официальный сайт Единого реестра должников.
- Введите основные данные лица: фамилию, имя и отчество, дату рождения. При необходимости можно добавить идентификационный код.
- Просмотрите результаты поиска.
Если в отношении человека открыто исполнительное производство, в Реестре будет указано:
- номер исполнительного производства;
- банковские реквизиты для уплаты долга;
- вид задолженности (например, алименты или штраф);
- данные государственного или частного исполнителя с контактами;
- орган или должностное лицо, выдавшее исполнительный документ.
Реестр полезен не только для личной проверки. Его часто используют перед заключением договоров, для оценки надежности партнеров или работников, а также для уточнения информации об имеющихся долгах.
Когда списанный долг становится доходом и облагается налогом
Налоговое законодательство предусматривает, что определенные поступления физических лиц считаются налогооблагаемым доходом. К ним относится и сумма кредита или долга, которую кредитор добровольно списал. В то же время есть важные исключения:
- это правило не применяется во время процедур банкротства;
- доход возникает только тогда, когда долг списан до истечения срока исковой давности.
Если сумма прощенного долга превышает 25% минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года, она подлежит налогообложению. В 2026 году этот порог составляет 2 161,75 грн.
