Конфискация имущества за долги — какие вещи не подлежат принудительному изъятию в 2026 году

В 2026 году, несмотря на войну, в Украине продолжает работать механизм ареста имущества за долги. Речь идет о неуплаченных коммунальных услугах, алиментах, невыплаченной зарплате и других финансовых обязательствах. В то же время закон определяет перечень имущества, которое нельзя изымать.

О том, какое имущество украинцев запрещено конфисковать за долги в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Как происходит взыскание долга в 2026 году

Должниками могут быть как граждане, так и предприятия. Если долг подтвержден решением суда, имущество могут арестовать и продать через государственную систему электронных торгов "СЕТАМ".

На продажу может попасть: недвижимость, автомобили, бытовая техника и другие вещи должника. Полученные средства направляют на погашение долга. Если после этого остаются деньги, их возвращают владельцу.

Что не могут забрать за долги в 2026 году

Согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве", есть перечень имущества, которое не подлежит принудительному взысканию. Среди него:

один холодильник на семью;

государственные награды, знаки отличия и памятные знаки;

лекарства, очки и другие медицинские изделия, необходимые по состоянию здоровья;

сельскохозяйственный инвентарь для индивидуального хозяйства;

инструменты и оборудование, необходимые для работы, если это единственный источник дохода;

вещи первой необходимости — посуда, постель, средства гигиены, одежда и обувь, детские вещи;

топливо для приготовления пищи и отопления жилья во время отопительного сезона;

минимально необходимая мебель — одна кровать и стул на каждого человека, один стол и один шкаф на семью;

один телевизор и один компьютер на семью и по одному мобильному телефону на каждого члена семьи;

семена для посева и несобранный урожай у граждан, ведущих личное хозяйство (кроме случаев взыскания земельного участка);

запасы продуктов и питьевой воды на три месяца или средства в размере трехкратной минимальной зарплаты на каждого человека для их приобретения;

одна единица скота (племенного, молочного или рабочего), две пары кроликов, пять голов птицы и корма до начала выпаса — если их содержат не для бизнеса.

Также запрещено изымать средства реабилитации для людей с инвалидностью и автомобиль, предоставленный им бесплатно или на льготных условиях по медицинским показаниям.

