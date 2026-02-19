Жизнь в Чехии — какие "невидимые" долги могут накапливаться у украинцев в 2026 году

Люди гуляют по улицам Праги. Фото: Pexels

В ЕС Чехия стала страной с наибольшим количеством украинских переселенцев в расчете на душу населения. Украинцы могут находиться здесь до 90 дней по безвизу, а для более долгого проживания нужно получить специальное разрешение.

О том, какие "скрытые" долги могут возникнуть у людей, проживающих в Чехии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

За какие услуги могут возникнуть "невидимые" долги в Чехии

В Чехии действует ряд правил, о которых многие не знают. Их нарушение может привести к значительным долгам и штрафам. Чтобы избежать блокировки счетов и судов, стоит помнить о таких обязательных платежах:

Авто без страховки: каждый день без обязательного полиса формирует долг. Оплата за вывоз мусора: это личная обязанность. Нужно зарегистрироваться в муниципалитете и ежегодно платить взнос. Безбилетный проезд: несвоевременная оплата штрафа может привести к суду, а сумма долга — вырасти в несколько раз. Медицинское страхование: если человек не работает и государство уже не платит взносы (после 150 дней), долг начинает накапливаться ежедневно вместе со штрафами. Мобильный контракт: просто перестать пользоваться SIM-картой недостаточно — договор нужно официально расторгнуть, иначе плата начисляется дальше.

Как проверить нет ли у вас долгов

Проверить наличие долгов можно лично в отделении Czech POINT на почте, имея при себе паспорт. Также доступны онлайн-инструменты:

оплату за мусор — на сайте своего города;

официальную корреспонденцию — в системе Datová schránka;

состояние медицинского страхования можно проверить в приложении Moje VZP.

Важно понимать, что в Чехии долги не списываются. Их передают исполнителям, которые могут, в частности, заблокировать банковский счет должника.

Какую минималку платят работникам в Чехии в 2026 году

В 2026 году в Чехии повысили минимальную зарплату — это наименьшая сумма, которую работодатель может платить работнику. Она нужна, чтобы люди имели хотя бы базовый уровень дохода и не оказывались за чертой бедности.

Минимальная оплата касается всех работников независимо от типа договора — как для полной занятости, так и временных соглашений. В то же время в некоторых компаниях зарплата может быть выше, если это предусмотрено коллективным договором.

С 1 января минимальная зарплата составляет 22 400 крон в месяц до вычета налогов, что на 1 600 крон больше, чем раньше. Из-за этого также выросли оклады в государственном секторе, которые зависят от сложности работы.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине, даже во время войны, действует процедура ареста имущества за долги. Это касается неуплаченных коммунальных платежей, алиментов, зарплаты и других обязательств. Но закон также определяет, какое имущество забирать нельзя.

Также мы рассказывали, что ФЛП должны вовремя платить на логи и взносы (единый налог, ЕСВ, военный сбор и т. д.), иначе возникает долг. Налоговая служба может прислать требование, а если его проигнорировать — начать взыскание. Однако такие действия возможны только тогда, когда долг достигает установленного минимума.