Жизнь в Чехии — какие "невидимые" долги могут накапливаться у украинцев в 2026 году

Жизнь за границей — почему у людей в Чехии возникают "невидимые" долги
В ЕС Чехия стала страной с наибольшим количеством украинских переселенцев в расчете на душу населения. Украинцы могут находиться здесь до 90 дней по безвизу, а для более долгого проживания нужно получить специальное разрешение.
О том, какие "скрытые" долги могут возникнуть у людей, проживающих в Чехии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
За какие услуги могут возникнуть "невидимые" долги в Чехии
В Чехии действует ряд правил, о которых многие не знают. Их нарушение может привести к значительным долгам и штрафам. Чтобы избежать блокировки счетов и судов, стоит помнить о таких обязательных платежах:
- Авто без страховки: каждый день без обязательного полиса формирует долг.
- Оплата за вывоз мусора: это личная обязанность. Нужно зарегистрироваться в муниципалитете и ежегодно платить взнос.
- Безбилетный проезд: несвоевременная оплата штрафа может привести к суду, а сумма долга — вырасти в несколько раз.
- Медицинское страхование: если человек не работает и государство уже не платит взносы (после 150 дней), долг начинает накапливаться ежедневно вместе со штрафами.
- Мобильный контракт: просто перестать пользоваться SIM-картой недостаточно — договор нужно официально расторгнуть, иначе плата начисляется дальше.
Как проверить нет ли у вас долгов
Проверить наличие долгов можно лично в отделении Czech POINT на почте, имея при себе паспорт. Также доступны онлайн-инструменты:
- оплату за мусор — на сайте своего города;
- официальную корреспонденцию — в системе Datová schránka;
- состояние медицинского страхования можно проверить в приложении Moje VZP.
Важно понимать, что в Чехии долги не списываются. Их передают исполнителям, которые могут, в частности, заблокировать банковский счет должника.
Какую минималку платят работникам в Чехии в 2026 году
В 2026 году в Чехии повысили минимальную зарплату — это наименьшая сумма, которую работодатель может платить работнику. Она нужна, чтобы люди имели хотя бы базовый уровень дохода и не оказывались за чертой бедности.
Минимальная оплата касается всех работников независимо от типа договора — как для полной занятости, так и временных соглашений. В то же время в некоторых компаниях зарплата может быть выше, если это предусмотрено коллективным договором.
С 1 января минимальная зарплата составляет 22 400 крон в месяц до вычета налогов, что на 1 600 крон больше, чем раньше. Из-за этого также выросли оклады в государственном секторе, которые зависят от сложности работы.
