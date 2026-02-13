Видео
Главная Экономика Какая минимальная сумма налогового долга для блокировки счетов в 2026 году

Какая минимальная сумма налогового долга для блокировки счетов в 2026 году

Дата публикации 13 февраля 2026 10:12
Блокировка счета из-за неуплаты налогов — какой должна быть минимальная сумма долга
Банковская карта. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели должны вовремя уплачивать единый налог, ЕСВ, военный сбор и другие финансовые обязательства, иначе возникнет задолженность. ГНС может направлять плательщикам налоговое требование, а в случае игнорирования — применить меры взыскания. Однако для этого надо достичь минимальной суммы долга.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на блог адвоката Богдана Янкива.

Читайте также:

Минимальный долг для блокировки счета

Когда налоговая направляет требование об уплате задолженности, она ожидает закрытия финансового обязательства в течение 60 дней. Если этого не произошло за указанный период, контролирующий орган имеет право применить меры принудительного взыскания, а именно:

  • заблокировать счет в банке;
  • арестовать имущество (недвижимость, автомобили и т.д.);
  • заставить заплатить долг через исполнительную службу.

Вместе с тем Главное управление ГНС в Хмельницкой области разъяснило, в каких случаях налоговая служба не направляет требование и не применяет суровые методы воздействия, такие как блокировка банковских счетов:

"Требование не вручается, а меры, направленные на погашение (взыскание) долга, не применяются, если общая сумма налогового долга плательщика не превышает ста восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан".

По состоянию на 2026 год необлагаемый минимум равен 17 грн, следовательно минимальная сумма задолженности для направления налогового требования — 17 × 180 = 3 060 грн. При этом штрафы и пеня продолжают начисляться, а когда общий размер достигнет нижней планки, можно ждать уведомления от контролирующего органа.

Как проверить налоговый долг

Отсутствие налогового требования не означает, что задолженности не существует. Украинцам нужно самостоятельно следить за ситуацией, а не ждать уведомления от ГНС. Проверить наличие неуплаченной суммы можно несколькими способами, например:

  • в Электронном кабинете налогоплательщика (раздел "Сообщения" — "Входящие документы");
  • через мобильное приложение "Моя налоговая" (раздел "Мои данные");
  • с помощью чат-бота InfoTAX в мессенджере Viber;
  • на портале "Дія" (раздел "Услуги" — "ФЛП").

Если обнаружили задолженность, необходимо как можно скорее закрыть ее, не допуская начисления пени. Но сначала не помешает узнать причину, ведь бывают случаи, когда человек вовремя выполнил финансовое обязательство, однако из-за технического сбоя в банке платеж не прошел. В таком случае можно избежать двойной уплаты и штрафа.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не стоит игнорировать налоговые уведомления о недвижимости, в частности по налогу на жилье. Лучше заплатить сумму долга в течение 60 дней, иначе грозят штрафы.

Также мы писали, почему ФЛП могут оштрафовать или перевести на общую систему из-за обычного платежа. Это происходит в случае получения средств за услуги охранной деятельности, которая запрещена на ЕН.

налоги Налоговая служба долги банковские счета блокирование
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
