Единый налог в 2026 — какие суммы должны платить ФЛП и почему ЕН аннулируют

ФЛП на упрощенной системе должны регулярно платить единый налог. Это финансовое обязательство возникает вследствие избрания самого популярного для малого и среднего бизнеса режима налогообложения в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие ставки ЕН действуют в феврале 2026 года и почему режим могут аннулировать.

Ставки единого налога в 2026

Суммы платежей зависят от того, на какой группе находится предприниматель. Финансовые показатели разнятся, поскольку они исчисляются в процентах от минимальной зарплаты и прожиточного минимума, а также от дохода за отчетный период.

Налоговый календарь Taxer информирует об обязанности своевременной уплаты ЕН в феврале 2026 года:

для ФЛП 1 группы — 10% от прожиточного минимума, то есть 332,80 грн;

для ФЛП 2 группы — 20% от минимальной заработной платы, то есть 1 729,40 грн;

для ФЛП 3 группы — 5% от дохода за 4 квартал 2025 года.

Конечные даты для уплаты единого налога наступят 19-20 февраля. Если ФЛП 3 группы выполнил финансовое обязательство в течение января, то может забыть о расходах на три месяца, поскольку пополняет государственный бюджет не ежемесячно, а ежеквартально.

Почему аннулируют единый налог

Контролирующий орган может принудительно перевести предпринимателя на общую систему, аннулировав его пребывание на едином налоге. Это происходит в случае нарушений, выявленных во время документальной проверки.

Одна из распространенных причин — превышение годового лимита дохода. Поскольку минимальная зарплата выросла до 8 647 грн, то лимиты обновились с 1 января и теперь составляют:

для ФЛП 1 группы — 1 444 049 грн (167 МЗП);

для ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 МЗП);

для ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1 167 МЗП).

Согласно Налоговому кодексу, еще одно основание для аннулирования ЕН — использование запрещенных форм расчетов. ФЛП на упрощенной системе могут принимать платежи только наличными или через банковский перевод. Не допускается расчет в виде бартера, взаимозачета, обмена, компенсации или выдачи подарочных сертификатов.

Также проблемы возникнут в случае использования запрещенных КВЭД, сдачи в аренду недвижимости сверх установленной площади и превышения максимального количества наемных работников.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физические лица-предприниматели должны вовремя платить налоги, иначе грозят немаленькие штрафы. Крайняя дата в феврале 2026 года для закрытия финансового обязательства — 20 число.

Также мы писали, кому из ФЛП придется платить 15% единого налога. Увеличенный размер применяют в виде штрафа за нарушение предпринимателями правил пребывания на упрощенной системе.