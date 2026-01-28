Налоги в феврале 2026 — какие суммы должны заплатить предприниматели

Единый налог, военный сбор и ЕСВ — что будет в феврале 2026 года
Физические лица-предприниматели должны вовремя выполнять финансовые обязательства, то есть платить налоги. В феврале 2026 года украинцев ждут обязательные взносы, размеры которых зависят от минимальной зарплаты, прожиточного минимума и дохода за отчетный период.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с налогами в Украине по состоянию на февраль.
Единый налог в 2026
Суммы различаются для представителей 1-3 группы упрощенной системы, поскольку зависят от разных финансовых показателей. Например, единый налог для ФЛП 1 группы — это традиционно 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, для ФЛП 2 группы — 20% от минимальной зарплаты, для ФЛП 3 группы — 5% от дохода.
Поэтому по состоянию на февраль 2026 года предприниматели должны заплатить:
- 1 группа — 332,80 грн;
- 2 группа — 1 729,40 грн;
- 3 группа — 5% от дохода за четвертый квартал 2025 года.
Отметим, если ФЛП 3 группы заплатили единый налог раньше (в течение января), то в феврале не должны тратить средства на пополнение государственного бюджета.
Военный сбор и ЕСВ
Что касается военного сбора, то его размер для представителей 1-2 группы зависит от минимальной зарплаты и зафиксирован на уровне 10%. В феврале речь идет о сумме 864,70 грн. А ФЛП 3 группы должны потратить 1% от дохода, полученного в четвертом квартале.
Зато размер единого социального взноса одинаковый для всех украинцев и составляет 22% от минимальной заработной платы — 1 902,34 грн. Расчет необходимо выполнить до 20 числа месяца, следующего за кварталом или отчетным месяцем.
Напомним, сумма минимальной зарплаты в феврале 2026 года не изменится. Согласно Государственному бюджету, украинские сотрудники могут получить от 8 647 грн, а в почасовом размере — от 52 грн.
