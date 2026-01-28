Налоги в феврале 2026 — какие суммы должны заплатить предприниматели

Девушка с документами. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели должны вовремя выполнять финансовые обязательства, то есть платить налоги. В феврале 2026 года украинцев ждут обязательные взносы, размеры которых зависят от минимальной зарплаты, прожиточного минимума и дохода за отчетный период.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с налогами в Украине по состоянию на февраль.

Единый налог в 2026

Суммы различаются для представителей 1-3 группы упрощенной системы, поскольку зависят от разных финансовых показателей. Например, единый налог для ФЛП 1 группы — это традиционно 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, для ФЛП 2 группы — 20% от минимальной зарплаты, для ФЛП 3 группы — 5% от дохода.

Поэтому по состоянию на февраль 2026 года предприниматели должны заплатить:

1 группа — 332,80 грн;

2 группа — 1 729,40 грн;

3 группа — 5% от дохода за четвертый квартал 2025 года.

Отметим, если ФЛП 3 группы заплатили единый налог раньше (в течение января), то в феврале не должны тратить средства на пополнение государственного бюджета.

Военный сбор и ЕСВ

Что касается военного сбора, то его размер для представителей 1-2 группы зависит от минимальной зарплаты и зафиксирован на уровне 10%. В феврале речь идет о сумме 864,70 грн. А ФЛП 3 группы должны потратить 1% от дохода, полученного в четвертом квартале.

Зато размер единого социального взноса одинаковый для всех украинцев и составляет 22% от минимальной заработной платы — 1 902,34 грн. Расчет необходимо выполнить до 20 числа месяца, следующего за кварталом или отчетным месяцем.

Напомним, сумма минимальной зарплаты в феврале 2026 года не изменится. Согласно Государственному бюджету, украинские сотрудники могут получить от 8 647 грн, а в почасовом размере — от 52 грн.

Также мы писали, за что предпринимателей чаще всего штрафуют. Среди распространенных нарушений — несвоевременная уплата налогов, уклонение от использования РРО, неоформление наемных работников и занижение зарплаты в декларациях.