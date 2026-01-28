Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Единый налог, военный сбор и ЕСВ — что будет в феврале 2026 года

Единый налог, военный сбор и ЕСВ — что будет в феврале 2026 года

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 09:05
Налоги в феврале 2026 — какие суммы должны заплатить предприниматели
Девушка с документами. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели должны вовремя выполнять финансовые обязательства, то есть платить налоги. В феврале 2026 года украинцев ждут обязательные взносы, размеры которых зависят от минимальной зарплаты, прожиточного минимума и дохода за отчетный период.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с налогами в Украине по состоянию на февраль.

Реклама
Читайте также:

Единый налог в 2026

Суммы различаются для представителей 1-3 группы упрощенной системы, поскольку зависят от разных финансовых показателей. Например, единый налог для ФЛП 1 группы — это традиционно 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, для ФЛП 2 группы — 20% от минимальной зарплаты, для ФЛП 3 группы — 5% от дохода.

Поэтому по состоянию на февраль 2026 года предприниматели должны заплатить:

  • 1 группа — 332,80 грн;
  • 2 группа — 1 729,40 грн;
  • 3 группа — 5% от дохода за четвертый квартал 2025 года.

Отметим, если ФЛП 3 группы заплатили единый налог раньше (в течение января), то в феврале не должны тратить средства на пополнение государственного бюджета.

Военный сбор и ЕСВ

Что касается военного сбора, то его размер для представителей 1-2 группы зависит от минимальной зарплаты и зафиксирован на уровне 10%. В феврале речь идет о сумме 864,70 грн. А ФЛП 3 группы должны потратить 1% от дохода, полученного в четвертом квартале.

Зато размер единого социального взноса одинаковый для всех украинцев и составляет 22% от минимальной заработной платы — 1 902,34 грн. Расчет необходимо выполнить до 20 числа месяца, следующего за кварталом или отчетным месяцем.

Напомним, сумма минимальной зарплаты в феврале 2026 года не изменится. Согласно Государственному бюджету, украинские сотрудники могут получить от 8 647 грн, а в почасовом размере — от 52 грн.

Также мы писали, за что предпринимателей чаще всего штрафуют. Среди распространенных нарушений — несвоевременная уплата налогов, уклонение от использования РРО, неоформление наемных работников и занижение зарплаты в декларациях.

ФЛП налоги деньги финансы предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации