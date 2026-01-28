Відео
Головна Економіка Єдиний податок, військовий збір і ЄСВ — що буде в лютому 2026

Єдиний податок, військовий збір і ЄСВ — що буде в лютому 2026

Дата публікації: 28 січня 2026 09:05
Податки в лютому 2026 — які суми повинні заплатити підприємці
Дівчина з документами. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно виконувати фінансові зобов'язання, тобто сплачувати податки. У лютому 2026 року українців чекають обов'язкові внески, розміри яких залежать від мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та доходу за звітний період.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з податками в Україні станом на лютий.

Читайте також:

Єдиний податок у 2026

Суми різняться для представників 1-3 групи спрощеної системи, оскільки залежать від різних фінансових показників. Наприклад, єдиний податок для ФОП 1 групи — це традиційно 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для ФОП 2 групи — 20% від мінімальної зарплати, для ФОП 3 групи — 5% від доходу.

Тому станом на лютий 2026 року підприємці повинні заплатити:

  • 1 група — 332,80 грн;
  • 2 група — 1 729,40 грн;
  • 3 група — 5% від доходу за четвертий квартал 2025 року.

Зазначимо, якщо ФОП 3 групи заплатили єдиний податок раніше (протягом січня), то в лютому не повинні витрачати кошти на поповнення державного бюджету.

Військовий збір та ЄСВ

Що стосується військового збору, то його розмір для представників 1-2 групи залежить від мінімальної зарплати і зафіксований на рівні 10%. У лютому йдеться про суму 864,70 грн. А ФОПи 3 групи мають витратити 1% від доходу, отриманого в четвертому кварталі.

Натомість розмір єдиного соціального внеску однаковий для всіх українців і становить 22% від мінімальної заробітної плати — 1 902,34 грн. Розрахунок необхідно виконати до 20 числа місяця, що настає за кварталом або звітним місяцем.

Нагадаємо, сума мінімальної зарплати у лютому 2026 року не зміниться. Згідно з Державним бюджетом, українські працівники можуть отримати від 8 647 грн, а в погодинному розмірі — від 52 грн.

Також ми писали, за що підприємців найчастіше штрафують. Серед поширених порушень — невчасна сплата податків, ухилення від використання РРО, неоформлення найманих працівників і заниження зарплати в деклараціях.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
