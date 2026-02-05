Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Головне про єдиний податок — скільки платять ФОПи у 2026 і кого карають

Головне про єдиний податок — скільки платять ФОПи у 2026 і кого карають

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 11:30
Єдиний податок у 2026 — які суми повинні платити ФОПи і чому ЄП анулюють
Жінка з документами. Фото: Pexels

ФОПи на спрощеній системі повинні регулярно сплачувати єдиний податок. Це фінансове зобов’язання виникає внаслідок обрання найпопулярнішого для малого та середнього бізнесу режиму оподаткування в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ставки ЄП діють у лютому 2026 року і чому режим можуть анулювати.

Реклама
Читайте також:

Ставки єдиного податку у 2026

Суми платежів залежать від того, на якій групі перебуває підприємець. Фінансові показники різняться, оскільки вони обчислюються у відсотках від мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, а також від доходу за звітний період.

Податковий календар Taxer інформує про обов’язок вчасної сплати ЄП у лютому 2026 року:

  • для ФОП 1 групи — 10% від прожиткового мінімуму, тобто 332,80 грн;    
  • для ФОП 2 групи — 20% від мінімальної заробітної плати, тобто 1 729,40 грн;
  • для ФОП 3 групи — 5% від доходу за 4 квартал 2025 року.

Кінцеві дати для сплати єдиного податку настануть 19-20 лютого. Якщо ФОП 3 групи виконав фінансове зобов’язання протягом січня, то може забути про витрати на три місяці, оскільки поповнює держаний бюджет не щомісячно, а щоквартально.

Чому анулюють єдиний податок

Контролюючий орган може примусово перевести підприємця на загальну систему, анулювавши його перебування на єдиному податку. Це відбувається в разі порушень, виявлених під час документальної перевірки.

Одна з поширених причин — перевищення річного ліміту доходу. Оскільки мінімальна зарплата зросла до 8 647 грн, то ліміти оновилися з 1 січня і тепер становлять:

  • для ФОП 1 групи — 1 444 049 грн (167 МЗП);
  • для ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 МЗП);
  • для ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1 167 МЗП).

Згідно з Податковим кодексом, ще одна підстава для анулювання ЄП — використання заборонених форм розрахунків. ФОПи на спрощеній системі можуть приймати платежі тільки готівкою або через банківський переказ. Не допускається розрахунок у вигляді бартеру, взаємозаліку, обміну, компенсації чи видачі подарункових сертифікатів.

Також проблеми виникнуть в разі використання заборонених КВЕДів, здачі в оренду нерухомості понад встановлену площу та перевищення максимальної кількості найманих працівників.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки, інакше загрожують немаленькі штрафи. Крайня дата в лютому 2026 року для закриття фінансового зобов’язання — 20 число.

Також ми писали, кому з ФОПів доведеться платити 15% єдиного податку. Збільшений розмір застосовують у вигляді штрафу за порушення підприємцями правил перебування на спрощеній системі.

ФОП податки бізнес підприємці анулювання
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації