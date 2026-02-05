Єдиний податок у 2026 — які суми повинні платити ФОПи і чому ЄП анулюють

Жінка з документами. Фото: Pexels

ФОПи на спрощеній системі повинні регулярно сплачувати єдиний податок. Це фінансове зобов’язання виникає внаслідок обрання найпопулярнішого для малого та середнього бізнесу режиму оподаткування в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ставки ЄП діють у лютому 2026 року і чому режим можуть анулювати.

Ставки єдиного податку у 2026

Суми платежів залежать від того, на якій групі перебуває підприємець. Фінансові показники різняться, оскільки вони обчислюються у відсотках від мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, а також від доходу за звітний період.

Податковий календар Taxer інформує про обов’язок вчасної сплати ЄП у лютому 2026 року:

для ФОП 1 групи — 10% від прожиткового мінімуму, тобто 332,80 грн;

для ФОП 2 групи — 20% від мінімальної заробітної плати, тобто 1 729,40 грн;

для ФОП 3 групи — 5% від доходу за 4 квартал 2025 року.

Кінцеві дати для сплати єдиного податку настануть 19-20 лютого. Якщо ФОП 3 групи виконав фінансове зобов’язання протягом січня, то може забути про витрати на три місяці, оскільки поповнює держаний бюджет не щомісячно, а щоквартально.

Чому анулюють єдиний податок

Контролюючий орган може примусово перевести підприємця на загальну систему, анулювавши його перебування на єдиному податку. Це відбувається в разі порушень, виявлених під час документальної перевірки.

Одна з поширених причин — перевищення річного ліміту доходу. Оскільки мінімальна зарплата зросла до 8 647 грн, то ліміти оновилися з 1 січня і тепер становлять:

для ФОП 1 групи — 1 444 049 грн (167 МЗП);

для ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 МЗП);

для ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1 167 МЗП).

Згідно з Податковим кодексом, ще одна підстава для анулювання ЄП — використання заборонених форм розрахунків. ФОПи на спрощеній системі можуть приймати платежі тільки готівкою або через банківський переказ. Не допускається розрахунок у вигляді бартеру, взаємозаліку, обміну, компенсації чи видачі подарункових сертифікатів.

Також проблеми виникнуть в разі використання заборонених КВЕДів, здачі в оренду нерухомості понад встановлену площу та перевищення максимальної кількості найманих працівників.

