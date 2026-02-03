Відео
Головна Економіка Торкнеться майже кожного ФОПа — що чекає підприємців у лютому 2026

Дата публікації: 3 лютого 2026 15:05
ФОПи повинні зробити це в лютому 2026 — коли платити податки і відправляти звіти
Чоловік і жінка з документами. Фото: Pexels

Фізичних осіб-підприємців чекають фінансові зобов'язання у лютому 2026 року. Вони повинні вчасно заплатити єдиний податок і військовий збір, а також подати річну декларацію про доходи. За протермінування загрожують штрафні санкції.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

Читайте також:

Які податки треба заплатити у лютому

Представники 3 групи спрощеної системи зобов'язані поповнити державний бюджет єдиним податком і військовим збором. Крайня дата — 19 лютого за останній квартал 2025 року (жовтень, листопад і грудень). Ставки перебувають на такому рівні:

  • ЄП — 5% від доходу;
  • ВЗ — 1% від доходу.

Підприємці 1-2 групи також повинні вчасно заплатити податки, однак для них кінцевий термін — 20 лютого. Суми залежать не від прибутку, а від встановлених соціальних стандартів: мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Йдеться про такі витрати:

  • єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,80 грн;
  • єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн;
  • військовий збір — 864,70 грн.

"Сплата військового збору та єдиного податку для ФОП, зареєстрованих на територіях ведення бойових дій, добровільна", — уточнив Михайло Смокович.

Коли подавати звіти в лютому

Фізичні особи-підприємці повинні відправити в контролюючий орган річну декларацію платника єдиного податку за 2025 рік. Для підприємців 3 групи крайня дата — 9 лютого, а ФОПи 1-2 групи мають час до 2 березня. Однак чим швидше відзвітувати, тим краще.

Зауважимо, раніше представники бізнесу з найманими працівниками або виплатами фізичним особам щомісяця відправляли в податкову спеціальний розрахунок. Але станом на 2026 рік цей документ знову став квартальний, тому перша звітність за результатами січня-березня чекає до 11 травня.

Нагадаємо, деякі фізичні-особи підприємці будуть зобов'язані заплатити 15% єдиного податку замість стандартної ставки. Це штраф у випадку перевищення річного ліміту або ведення незареєстрованої діяльності.

Також ми писали, кому з ФОП необхідно встановити реєстратор розрахункових операцій якомога швидше. За відсутність РРО загрожують великі штрафи — до 150% вартості проданих без чека товарів.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
