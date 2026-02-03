Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Коснется почти каждого ФЛП — что ждет предпринимателей в феврале 2026

Коснется почти каждого ФЛП — что ждет предпринимателей в феврале 2026

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 15:05
ФЛП должны сделать это в феврале 2026 — когда платить налоги и отправлять отчеты
Мужчина и женщина с документами. Фото: Pexels

Физических лиц-предпринимателей ждут финансовые обязательства в феврале 2026 года. Они должны вовремя заплатить единый налог и военный сбор, а также подать годовую декларацию о доходах. За просрочку грозят штрафные санкции.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Какие налоги надо заплатить в феврале

Представители 3 группы упрощенной системы обязаны пополнить государственный бюджет единым налогом и военным сбором. Крайняя дата — 19 февраля за последний квартал 2025 года (октябрь, ноябрь и декабрь). Ставки находятся на таком уровне:

  • ЕН — 5% от дохода;
  • ВС — 1% от дохода.

Предприниматели 1-2 группы также должны вовремя заплатить налоги, однако для них конечный срок — 20 февраля. Суммы зависят не от прибыли, а от установленных социальных стандартов: минимальной зарплаты и прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Речь идет о таких расходах:

  • единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн;
  • единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн;
  • военный сбор — 864,70 грн.

"Уплата военного сбора и единого налога для ФЛП, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, добровольная", — уточнил Михаил Смокович.

Когда подавать отчеты в феврале

Физические лица-предприниматели должны отправить в контролирующий орган годовую декларацию плательщика единого налога за 2025 год. Для предпринимателей 3 группы крайняя дата — 9 февраля, а ФЛП 1-2 группы имеют время до 2 марта. Однако чем быстрее отчитаться, тем лучше.

Отметим, ранее представители бизнеса с наемными работниками или выплатами физическим лицам ежемесячно отправляли в налоговую специальный расчет. Но по состоянию на 2026 год этот документ снова стал квартальный, поэтому первая отчетность по результатам января-марта ждет до 11 мая.

Напомним, некоторые физические-лица предприниматели будут обязаны заплатить 15% единого налога вместо стандартной ставки. Это штраф в случае превышения годового лимита или ведения незарегистрированной деятельности.

Также мы писали, кому из ФЛП необходимо установить регистратор расчетных операций как можно скорее. За отсутствие РРО грозят большие штрафы — до 150% стоимости проданных без чека товаров.

декларация ФЛП налоги финансы предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации