ФЛП должны сделать это в феврале 2026 — когда платить налоги и отправлять отчеты

Коснется почти каждого ФЛП — что ждет предпринимателей в феврале 2026
Физических лиц-предпринимателей ждут финансовые обязательства в феврале 2026 года. Они должны вовремя заплатить единый налог и военный сбор, а также подать годовую декларацию о доходах. За просрочку грозят штрафные санкции.
Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.
Какие налоги надо заплатить в феврале
Представители 3 группы упрощенной системы обязаны пополнить государственный бюджет единым налогом и военным сбором. Крайняя дата — 19 февраля за последний квартал 2025 года (октябрь, ноябрь и декабрь). Ставки находятся на таком уровне:
- ЕН — 5% от дохода;
- ВС — 1% от дохода.
Предприниматели 1-2 группы также должны вовремя заплатить налоги, однако для них конечный срок — 20 февраля. Суммы зависят не от прибыли, а от установленных социальных стандартов: минимальной зарплаты и прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Речь идет о таких расходах:
- единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн;
- единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн;
- военный сбор — 864,70 грн.
"Уплата военного сбора и единого налога для ФЛП, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, добровольная", — уточнил Михаил Смокович.
Когда подавать отчеты в феврале
Физические лица-предприниматели должны отправить в контролирующий орган годовую декларацию плательщика единого налога за 2025 год. Для предпринимателей 3 группы крайняя дата — 9 февраля, а ФЛП 1-2 группы имеют время до 2 марта. Однако чем быстрее отчитаться, тем лучше.
Отметим, ранее представители бизнеса с наемными работниками или выплатами физическим лицам ежемесячно отправляли в налоговую специальный расчет. Но по состоянию на 2026 год этот документ снова стал квартальный, поэтому первая отчетность по результатам января-марта ждет до 11 мая.
Напомним, некоторые физические-лица предприниматели будут обязаны заплатить 15% единого налога вместо стандартной ставки. Это штраф в случае превышения годового лимита или ведения незарегистрированной деятельности.
Также мы писали, кому из ФЛП необходимо установить регистратор расчетных операций как можно скорее. За отсутствие РРО грозят большие штрафы — до 150% стоимости проданных без чека товаров.
