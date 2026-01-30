Видео
Україна
Видео

Дата публикации 30 января 2026 12:33
Единый налог 15% — кому из предпринимателей придется платить большой штраф
Женщина с платежками и документами. Фото: Pexels

Физических лиц-предпринимателей может ждать неприятная новость в 2026 году. Вследствие неосмотрительности придется принять суровое наказание — штраф для ФЛП в размере 15% от дохода. Такую ставку единого налога применяют в случае нарушений правил ведения хозяйственной деятельности.

Об этом говорится в Налоговом кодексе.

Кто будет платить 15% ЕН

Украинское законодательство определяет ряд случаев, когда ФЛП безальтернативно приходится платить штраф. Во-первых, ставка 15% действительна при условии превышения годового лимита дохода. Если по результатам года ФЛП заработал больше денег, чем разрешено, то произойдет взыскание штрафа с суммы превышения.

Другие случаи применения ставки единого налога в размере 15% включают:

  • ведение деятельности, не указанной в Реестре плательщиков ЕН;
  • использование запрещенных способов расчета с клиентами и контрагентами (речь идет о бартере, взаимозачетах, оплате товарами/услугами);
  • ведение запрещенной для упрощенной системы деятельности, такой как предоставление некоторых финансовых операций;
  • нарушение условий пребывания на конкретной группе единого налога (например, ограничений по кругу клиентов, масштабов бизнеса и т.д.).

В большинстве случаев предпринимателя не только заставляют заплатить увеличенную ставку ЕН, но и принудительно переводят на общую систему налогообложения или другую группу. Стоит понимать, что штраф 15% — это финансовая санкция за нарушение норм ведения хозяйственной деятельности, а не обычное налоговое взыскание.

Какие лимиты для ФЛП в 2026 году

Годовые лимиты дохода зависят от минимальной зарплаты, установленной на 1 января. Поскольку в 2026 году МЗП повысили до 8 647 грн, то лимиты выросли до таких сумм:

  • ФЛП 1 группы — 1 444 049 грн (167 МЗП);
  • ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 МЗП);
  • ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1 167 МЗП).

Если в течение года предприниматель понимает, что доход вскоре будет превышен, необходимо самостоятельно перейти на другую группу ЕН или общую систему, дабы избежать штрафа 15%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодателей в Украине штрафуют на сотни тысяч гривен за нарушение трудового законодательства. Среди распространенных проблем — неоформление наемных сотрудников и зарплаты "в конвертах".

Также мы писали, что будет с единым налогом, военным сбором и единым социальным взносом в 2026 году. Поскольку с 1 января выросли социальные стандарты, то большинство налоговых ставок тоже поднялись.

ФЛП налоги штраф доходы предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
