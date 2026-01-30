Єдиний податок 15% — кому з підприємців доведеться платити великий штраф

Жінка з платіжками і документами. Фото: Pexels

Фізичних осіб-підприємців може чекати неприємна новина у 2026 році. Внаслідок необачності доведеться прийняти суворе покарання — штраф для ФОП у розмірі 15% від доходу. Таку ставку єдиного податку застосовують у випадку порушень правил ведення господарської діяльності.

Про це йдеться у Податковому кодексі.

Хто буде платити 15% ЄП

Українське законодавство визначає низку випадків, коли ФОПу безальтернативно доводиться платити штраф. По-перше, ставка 15% дійсна за умови перевищення річного ліміту доходу. Якщо за результатами року ФОП заробив більше грошей, ніж дозволено, то відбудеться стягнення штрафу з суми перевищення.

Інші випадки застосування ставки єдиного податку в розмірі 15% включають:

ведення діяльності, не зазначеної в Реєстрі платників ЄП;

використання заборонених способів розрахунку з клієнтами і контрагентами (йдеться про бартер, взаємозаліки, оплату товарами/послугами);

ведення забороненої для спрощеної системи діяльності, як от надання деяких фінансових операцій;

порушення умов перебування на конкретній групі єдиного податку (наприклад, обмежень щодо кола клієнтів, масштабів бізнесу тощо).

В більшості випадків підприємця не лише змушують заплатити збільшену ставку ЄП, але й примусово переводять на загальну систему оподаткування чи іншу групу. Варто розуміти, що штраф 15% — це фінансова санкція за порушення норм ведення господарської діяльності, а не звичайне податкове стягнення.

Які ліміти для ФОП у 2026 році

Річні ліміти доходу залежать від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня. Оскільки у 2026 році МЗП підвищили до 8 647 грн, то ліміти виросли до таких сум:

ФОП 1 групи — 1 444 049 грн (167 МЗП);

ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 МЗП);

ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1 167 МЗП).

Якщо протягом року підприємець розуміє, що дохід невдовзі буде перевищено, необхідно самостійно перейти на іншу групу ЄП чи загальну систему, аби уникнути штрафу 15%.

