Деякі ФОПи будуть платити 15% єдиного податку — кому не уникнути штрафу

Деякі ФОПи будуть платити 15% єдиного податку — кому не уникнути штрафу

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 12:33
Єдиний податок 15% — кому з підприємців доведеться платити великий штраф
Жінка з платіжками і документами. Фото: Pexels

Фізичних осіб-підприємців може чекати неприємна новина у 2026 році. Внаслідок необачності доведеться прийняти суворе покарання — штраф для ФОП у розмірі 15% від доходу. Таку ставку єдиного податку застосовують у випадку порушень правил ведення господарської діяльності.

Про це йдеться у Податковому кодексі.

Читайте також:

Хто буде платити 15% ЄП

Українське законодавство визначає низку випадків, коли ФОПу безальтернативно доводиться платити штраф. По-перше, ставка 15% дійсна за умови перевищення річного ліміту доходу. Якщо за результатами року ФОП заробив більше грошей, ніж дозволено, то відбудеться стягнення штрафу з суми перевищення.

Інші випадки застосування ставки єдиного податку в розмірі 15% включають:

  • ведення діяльності, не зазначеної в Реєстрі платників ЄП;
  • використання заборонених способів розрахунку з клієнтами і контрагентами (йдеться про бартер, взаємозаліки, оплату товарами/послугами);
  • ведення забороненої для спрощеної системи діяльності, як от надання деяких фінансових операцій;
  • порушення умов перебування на конкретній групі єдиного податку (наприклад, обмежень щодо кола клієнтів, масштабів бізнесу тощо).

В більшості випадків підприємця не лише змушують заплатити збільшену ставку ЄП, але й примусово переводять на загальну систему оподаткування чи іншу групу. Варто розуміти, що штраф 15% — це фінансова санкція за порушення норм ведення господарської діяльності, а не звичайне податкове стягнення.

Які ліміти для ФОП у 2026 році

Річні ліміти доходу залежать від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня. Оскільки у 2026 році МЗП підвищили до 8 647 грн, то ліміти виросли до таких сум:

  • ФОП 1 групи — 1 444 049 грн (167 МЗП);
  • ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 МЗП);
  • ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1 167 МЗП).

Якщо протягом року підприємець розуміє, що дохід невдовзі буде перевищено, необхідно самостійно перейти на іншу групу ЄП чи загальну систему, аби уникнути штрафу 15%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, роботодавців в Україні штрафують на сотні тисяч гривень за порушення трудового законодавства. Серед поширених проблем — неоформлення найманих працівників і зарплати "в конвертах".

Також ми писали, що буде з єдиним податком, військовим збором і єдиним соціальним внеском у 2026 році. Оскільки з 1 січня виросли соціальні стандарти, то більшість податкових ставок теж піднялися.

ФОП податки штраф доходи підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
