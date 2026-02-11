Опасный платеж на счет ФЛП — кому грозит штраф из-за полученных денег

Женщина с документами за столом. Фото: Pexels

Получив на счет оплату за предоставленные услуги в 2026 году, некоторые предприниматели могут столкнуться с серьезной проблемой. Этот платеж станет причиной аннулирования единого налога и уплаты крупного штрафа. Но ФЛП удастся избежать наказания в отдельных случаях.

Опасный платеж на счет ФЛП

В Украине вступил в силу закон №4698-IX от 03.12.2025 г., которым ФЛП на упрощенной системе (2-3 группы) запретили заниматься охранной деятельностью с 1 января 2026 года. Изменения внесли в Налоговый кодекс и установили наказания за нарушение нового правила.

Но возникает вопрос, что делать предпринимателям, которые получили в 2026 году деньги за охранные услуги, оказанные ранее, в 2025-м? При проверке ГНС заметит платеж и сделает неправильный вывод — что ФЛП не отказался от запрещенной деятельности после вступления в силу закона.

"Доход плательщика ЕН определяется по кассовому методу — по дате поступления средств (п. 292.1 НКУ). Однако контролирующий орган при проверке анализирует не только дату поступления, но и экономическую суть. То есть проверяет, за что именно получены деньги", — рассказал юрист Богдан Янкив в собственном Telegram-канале.

Когда ФЛП не будет платить штраф

Предприниматель избежит наказания за платеж, если:

докажет предоставление услуг охранной деятельности до 1 января 2026 года;

подтвердит исключение запрещенных КВЭД из регистрационных данных;

предоставит первичные документы о финансовых расчетах за услуги, выполненные до 01.01.2026 (договоры, акты, счета на оплату и т.д.).

В таких случаях контролирующий орган не будет иметь оснований для взыскания штрафной санкции за поступление средств. Размер расходов составляет 15% от полученной суммы (п. 293.4 НКУ) — это увеличенный единый налог, предусмотренный законом.

Плюс ФЛП грозит аннулирование статуса плательщика ЕН и принудительный перевод на общую систему, где действуют совсем другие налоговые ставки. А вернуться на упрощенную систему разрешается не ранее чем через год.

Напомним, предприниматели на упрощенной системе должны вовремя платить единый налог. Суммы фиксированные и зависят от социальных стандартов или дохода за отчетный период. А неуплата грозит штрафами.

Также мы писали, что некоторым украинцам придется потратить лишние деньги на границе, уплатив таможенный налог. Это коснется путешественников, которые будут пытаться пересечь границу с дорогими подарками.