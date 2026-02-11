Небезпечний платіж на рахунок ФОП — кому загрожує штраф через отримані гроші

Жінка з документами за столом. Фото: Pexels

Отримавши на рахунок оплату за надані послуги у 2026 році, деякі підприємці можуть стикнутися з серйозною проблемою. Цей платіж стане причиною анулювання єдиного податку і сплати великого штрафу. Але ФОПам вдасться уникнути покарання в окремих випадках.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення від ДПС.

Небезпечний платіж на рахунок ФОП

В Україні набув чинності закон №4698-IX від 03.12.2025 р., яким ФОП на спрощеній системі (2-3 групи) заборонили займатися охоронною діяльністю з 1 січня 2026 року. Зміни внесли в Податковий кодекс і встановили покарання за порушення нового правила.

Але виникає питання, що робити підприємцям, які отримали у 2026 році кошти за охоронні послуги, надані раніше, у 2025-му? Під час перевірки ДПС помітить платіж і зробить неправильний висновок — що ФОП не відмовився від забороненої діяльності після набуття чинності закону.

"Дохід платника ЄП визначається за касовим методом — за датою надходження коштів (п. 292.1 ПКУ). Проте контролюючий орган при перевірці аналізує не лише дату надходження, а й економічну суть. Тобто перевіряє, за що саме отримані гроші", — розповів юрист Богдан Янків у власному Telegram-каналі.

Коли ФОП не буде платити штраф

Підприємець уникне покарання за платіж, якщо:

доведе надання послуг з охоронної діяльності до 1 січня 2026 року;

підтвердить виключення заборонених КВЕДів із реєстраційних даних;

надасть первинні документи про фінансовий розрахунок за послуги, виконані до 01.01.2026 (договори, акти, рахунки на оплату тощо).

В таких випадках контролюючий орган не матиме підстав для стягнення штрафної санкції за надходження коштів. Розмір витрат становить 15% від отриманої суми (п. 293.4 ПКУ) — це збільшений єдиний податок, передбачений законом.

Плюс ФОПу загрожує анулювання статусу платника ЄП та примусове переведення на загальну систему, де діють зовсім інші податкові ставки. А повернутися на спрощену систему дозволяється не раніше ніж через рік.

Нагадаємо, підприємці на спрощеній системі повинні вчасно сплачувати єдиний податок. Суми фіксовані та залежать від соціальних стандартів або доходу за звітний період. А несплата загрожує штрафами.

Також ми писали, що деяким українцям доведеться витратити зайві гроші на кордоні, сплативши митний податок. Це торкнеться мандрівників, які будуть намагатися перетнути кордон із дорогими подарунками.