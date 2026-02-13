Блокування рахунку через несплату податків — якою має бути мінімальна сума боргу

Банківська картка. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати єдиний податок, ЄСВ, військовий збір та інші фінансові зобов’язання, інакше виникне заборгованість. ДПС може надсилати платникам податкову вимогу, а в разі ігнорування — застосувати заходи стягнення. Однак для цього треба досягти мінімальної суми боргу.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на блог адвоката Богдана Янківа.

Мінімальний борг для блокування рахунку

Коли податкова надсилає вимогу про сплату заборгованості, вона очікує на закриття фінансового зобов’язання протягом 60 днів. Якщо цього не відбулося за вказаний період, контролюючий орган має право застосувати заходи примусового стягнення, а саме:

заблокувати рахунок у банку;

арештувати майно (нерухомість, автомобілі тощо);

змусити заплатити борг через виконавчу службу.

Водночас Головне управління ДПС у Хмельницькій області роз’яснило, в яких випадках податкова служба не надсилає вимогу і не застосовує суворі методи впливу, як от блокування банківських рахунків:

"Вимога не вручається, а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Станом на 2026 рік неоподаткований мінімум дорівнює 17 грн, отже мінімальна сума заборгованості для надсилання податкової вимоги — 17 × 180 = 3 060 грн. При цьому штрафи і пеня продовжують нараховуватися, а коли загальний розмір сягне нижньої планки, можна чекати на повідомлення від контролюючого органу.

Як перевірити податковий борг

Відсутність податкової вимоги не означає, що заборгованості не існує. Українцям варто самостійно стежити за ситуацією, а не чекати повідомлення від ДПС. Перевірити наявність несплаченої суми можна кількома способами, наприклад:

в Електронному кабінеті платника податків (розділ "Повідомлення" — "Вхідні документи");

через мобільний застосунок "Моя податкова" (розділ "Мої дані");

за допомогою чат-бота InfoTAX у месенджері Viber;

на порталі "Дія" (розділ "Послуги" — "ФОП").

Якщо виявили заборгованість, необхідно якомога швидше її закрити, не допускаючи нарахування пені. Але спершу не завадить дізнатися причину, бо трапляються випадки, коли людина вчасно виконала фінансове зобов’язання, проте через технічний збій у банку платіж не пройшов. В такому випадку можна уникнути подвійної сплати і штрафу.

