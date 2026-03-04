Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Мечта для переезда — где в Европе лучше всего жить и работать в 2026 году

Мечта для переезда — где в Европе лучше всего жить и работать в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 08:20
Германия на 10 месте — какая страна Европы считается лучшей для жизни и работы в 2026 году
Лучшая страна Европы для жизни в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году среди европейских стран по качеству жизни лидирует Швейцария. Она получила самые высокие оценки экспертов благодаря безопасности, сильной экономике, современной инфраструктуре и высоким доходам населения.

О том, почему именно Швейцария считается лучшей страной Европы для работы и жизни в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на исследование аналитического ресурса "RankingRoyals".

Реклама
Читайте также:

Почему Швейцария заняла первое место в рейтинге самых привлекательных для жизни стран Европы в 2026 году

Рейтинг учитывает не только комфорт жизни (медицина, образование, транспорт), но и реальные расходы — жилье, еду и ежедневные потребности. Хотя такие страны, как Люксембург, также имеют высокие показатели, именно Швейцария сочетает качество жизни с возможностями для работы.

null
Лучшие страны Европы для жизни и работы (2025-2026). Фото: Скриншот

Государство отличается стабильностью и высоким уровнем благосостояния населения. Здесь качество жизни ощущается в деталях:

  • города чистые;
  • транспорт работает точно по расписанию;
  • государственные органы функционируют без лишней бюрократии.

Жизнь в этой стране тесно связана с природой — горы и озера являются частью повседневности, а не только туристической привлекательностью. Высокий уровень безопасности позволяет детям самостоятельно ходить в школу уже с раннего возраста.

Медицинская система работает быстро и удобно, без долгого ожидания. Кроме того, благодаря прямой демократии граждане могут регулярно влиять на важные решения в стране.

В Швейцарии серьезно относятся к балансу между работой и отдыхом. Обычно люди работают около 42 часов в неделю и имеют до шести недель отпуска в год. Важно, что вовремя завершать рабочий день здесь считается нормой, а не исключением.

Активный образ жизни также является частью культуры: рядом с городами всегда есть возможности для отдыха — от прогулок у озер до горнолыжных курортов.

Сколько стоит жизнь в Швейцарии

Жить в Швейцарии дорого, но это компенсируется высокими зарплатами. Средние расходы в месяц составляют от 3 100 долларов до 3 700 долларов. Наибольшая часть расходов приходится на жилье: аренда в таких городах, как Цюрих или Женева, может достигать более 2,000 долларов, тогда как в меньших городах она значительно ниже.

Дополнительно нужно оплачивать обязательное медицинское страхование, тратиться на продукты и транспорт. Например, ежемесячный проездной стоит около 70-90 долларов, а обычный кофе — 4-5 долларов.

В то же время высокие расходы компенсируются зарплатами, которые обычно на 30-50% выше, чем во Франции, Германии или Австрии. Именно поэтому покупательная способность остается очень высокой.

Где лучше жить в Швейцарии

Выбор города в Швейцарии в значительной степени зависит от стиля жизни и работы:

  1. Берн привлекает спокойной атмосферой и историческим центром.
  2. Базель известен своей культурой и фармацевтической индустрией.
  3. Женева имеет более международную атмосферу, поэтому там легче адаптироваться иностранцам.
  4. Лозанна часто выбирают студенты и молодежь благодаря университетам и расположению у озера.
  5. Цюрих является финансовым центром с большим количеством карьерных возможностей и быстрым темпом жизни.

Меньшие города, такие как Люцерн или Санкт-Галлен, дешевле для жизни, но предлагают меньше возможностей для карьеры.

Южный регион страны имеет совсем другой характер. В городах Лугано и Локарно царит теплый климат, больше солнца и ощущается сильное влияние итальянской культуры.

Этот регион часто выбирают те, кто ценит спокойный стиль жизни или работает удаленно, ведь рынок труда здесь меньше, чем в крупных городах.

Что еще стоит учитывать перед переездом в Швейцарию

Климат в Швейцарии разнообразен. В горных районах зимы холодные и снежные, тогда как в центральной части страны погода более умеренная.

Южные регионы имеют более мягкий и теплый климат. Возле озера в районе Женевы температура обычно комфортная, хотя иногда бывают холодные ветры.

Швейцария сочетает несколько культур — немецкую, французскую и итальянскую, что отражается в языке, традициях и кухне. Здесь особенно ценят пунктуальность, порядок и уважение к личному пространству.

Кухня известна сырными блюдами, такими как фондю и раклет, а также большим количеством местных сыров и шоколада, которые стали символами страны.

Ранее мы писали, что в странах Евросоюза Чехия имеет наибольшую долю украинских переселенцев на душу населения. Украинцы могут находиться здесь без визы до 90 дней, а для более долгого проживания нужно получить специальное разрешение.

Также мы рассказывали, что по состоянию на начало 2026 года минимальную зарплату в ЕС получают примерно 12,8 миллиона человек. Однако ее реальная покупательная способность значительно отличается в зависимости от страны.

Ваша пробная версия Premium закончилась

зарплаты Швейцария деньги Европа выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации