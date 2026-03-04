Германия на 10 месте — какая страна Европы считается лучшей для жизни и работы в 2026 году

Лучшая страна Европы для жизни в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году среди европейских стран по качеству жизни лидирует Швейцария. Она получила самые высокие оценки экспертов благодаря безопасности, сильной экономике, современной инфраструктуре и высоким доходам населения.

О том, почему именно Швейцария считается лучшей страной Европы для работы и жизни в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на исследование аналитического ресурса "RankingRoyals".

Почему Швейцария заняла первое место в рейтинге самых привлекательных для жизни стран Европы в 2026 году

Рейтинг учитывает не только комфорт жизни (медицина, образование, транспорт), но и реальные расходы — жилье, еду и ежедневные потребности. Хотя такие страны, как Люксембург, также имеют высокие показатели, именно Швейцария сочетает качество жизни с возможностями для работы.

Лучшие страны Европы для жизни и работы (2025-2026). Фото: Скриншот

Государство отличается стабильностью и высоким уровнем благосостояния населения. Здесь качество жизни ощущается в деталях:

города чистые;

транспорт работает точно по расписанию;

государственные органы функционируют без лишней бюрократии.

Жизнь в этой стране тесно связана с природой — горы и озера являются частью повседневности, а не только туристической привлекательностью. Высокий уровень безопасности позволяет детям самостоятельно ходить в школу уже с раннего возраста.

Медицинская система работает быстро и удобно, без долгого ожидания. Кроме того, благодаря прямой демократии граждане могут регулярно влиять на важные решения в стране.

В Швейцарии серьезно относятся к балансу между работой и отдыхом. Обычно люди работают около 42 часов в неделю и имеют до шести недель отпуска в год. Важно, что вовремя завершать рабочий день здесь считается нормой, а не исключением.

Активный образ жизни также является частью культуры: рядом с городами всегда есть возможности для отдыха — от прогулок у озер до горнолыжных курортов.

Сколько стоит жизнь в Швейцарии

Жить в Швейцарии дорого, но это компенсируется высокими зарплатами. Средние расходы в месяц составляют от 3 100 долларов до 3 700 долларов. Наибольшая часть расходов приходится на жилье: аренда в таких городах, как Цюрих или Женева, может достигать более 2,000 долларов, тогда как в меньших городах она значительно ниже.

Дополнительно нужно оплачивать обязательное медицинское страхование, тратиться на продукты и транспорт. Например, ежемесячный проездной стоит около 70-90 долларов, а обычный кофе — 4-5 долларов.

В то же время высокие расходы компенсируются зарплатами, которые обычно на 30-50% выше, чем во Франции, Германии или Австрии. Именно поэтому покупательная способность остается очень высокой.

Где лучше жить в Швейцарии

Выбор города в Швейцарии в значительной степени зависит от стиля жизни и работы:

Берн привлекает спокойной атмосферой и историческим центром. Базель известен своей культурой и фармацевтической индустрией. Женева имеет более международную атмосферу, поэтому там легче адаптироваться иностранцам. Лозанна часто выбирают студенты и молодежь благодаря университетам и расположению у озера. Цюрих является финансовым центром с большим количеством карьерных возможностей и быстрым темпом жизни.

Меньшие города, такие как Люцерн или Санкт-Галлен, дешевле для жизни, но предлагают меньше возможностей для карьеры.

Южный регион страны имеет совсем другой характер. В городах Лугано и Локарно царит теплый климат, больше солнца и ощущается сильное влияние итальянской культуры.

Этот регион часто выбирают те, кто ценит спокойный стиль жизни или работает удаленно, ведь рынок труда здесь меньше, чем в крупных городах.

Что еще стоит учитывать перед переездом в Швейцарию

Климат в Швейцарии разнообразен. В горных районах зимы холодные и снежные, тогда как в центральной части страны погода более умеренная.

Южные регионы имеют более мягкий и теплый климат. Возле озера в районе Женевы температура обычно комфортная, хотя иногда бывают холодные ветры.

Швейцария сочетает несколько культур — немецкую, французскую и итальянскую, что отражается в языке, традициях и кухне. Здесь особенно ценят пунктуальность, порядок и уважение к личному пространству.

Кухня известна сырными блюдами, такими как фондю и раклет, а также большим количеством местных сыров и шоколада, которые стали символами страны.

