Минимальная зарплата в Израиле в 2026 году — как изменится сумма с 1 апреля

Многие граждане Украины рассматривают Израиль как перспективную страну для переезда и трудоустройства. Это объясняется тем, что уровень оплаты труда там существенно выше, чем в Украине и даже в ряде европейских стран.

О том, какую минималку платят работникам в Израиле в 2026 году и когда запланировано очередное повышение этого показателя, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на крупнейшую профсоюзную организацию Израиля "Histadrut".

Какую минималку платят работникам в Израиле в 2026 году

Сейчас минимальная заработная плата в Израиле составляет 6 247 шекелей (почти 89 тыс. грн) в месяц при полной занятости. Почасовая ставка при этом составляет 34,32 шекеля в час (примерно 488 грн).

С 1 апреля 2026 года в стране планируют повысить минимальную зарплату примерно на 3,3%. Это повышение необходимо в соответствии с законом, который предусматривает ежегодный пересмотр этого показателя на основе средней зарплаты за предыдущий год.

Как изменится размер минимальной зарплаты в Израиле с 1 апреля 2026 года

После изменений, доход работников с минимальной зарплатой вырастет почти на 196 шекелей в месяц:

ежемесячная оплата труда возрастет до около 6 444 шекелей (91 666 грн)

почасовая ставка также повысится — до примерно 35,4 шекеля в час (503 грн).

Стоит отметить, что при рассмотрении государственного бюджета на 2025 год Министерство финансов предлагало приостановить рост минимальной зарплаты, чтобы уменьшить государственные расходы.

Однако профсоюзы выступили против такого решения и настояли на сохранении автоматической индексации. В итоге эта инициатива не была поддержана.

Ожидается, что повышение коснется десятков тысяч работников по всей стране и поможет повысить доходы людей с низким уровнем оплаты труда. Особенно это будет ощутимо для домохозяйств, где один или оба члена семьи получают минимальную зарплату.

Ранее мы писали, что в марте 2026 года уровень минимальной зарплаты в Украине останется таким же, как и в начале года. Эти нормы определены законом о государственном бюджете, принятым Верховная Рада Украины.

Также мы рассказывали, что в 2026 году среди европейских стран самое высокое качество жизни демонстрирует Швейцария. Она возглавила рейтинг благодаря высокому уровню безопасности, развитой экономике, современной инфраструктуре и значительным доходам граждан.