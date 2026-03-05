Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Работа в Израиле — какую минималку гарантирует государство в 2026 году

Работа в Израиле — какую минималку гарантирует государство в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 07:15
Минимальная зарплата в Израиле в 2026 году — как изменится сумма с 1 апреля
Минимальная зарплата в Израиле. Фото: Pexel, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Многие граждане Украины рассматривают Израиль как перспективную страну для переезда и трудоустройства. Это объясняется тем, что уровень оплаты труда там существенно выше, чем в Украине и даже в ряде европейских стран.

О том, какую минималку платят работникам в Израиле в 2026 году и когда запланировано очередное повышение этого показателя, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на крупнейшую профсоюзную организацию Израиля "Histadrut".

Реклама
Читайте также:

Какую минималку платят работникам в Израиле в 2026 году

Сейчас минимальная заработная плата в Израиле составляет 6 247 шекелей (почти 89 тыс. грн) в месяц при полной занятости. Почасовая ставка при этом составляет 34,32 шекеля в час (примерно 488 грн).

С 1 апреля 2026 года в стране планируют повысить минимальную зарплату примерно на 3,3%. Это повышение необходимо в соответствии с законом, который предусматривает ежегодный пересмотр этого показателя на основе средней зарплаты за предыдущий год.

Как изменится размер минимальной зарплаты в Израиле с 1 апреля 2026 года

После изменений, доход работников с минимальной зарплатой вырастет почти на 196 шекелей в месяц:

  • ежемесячная оплата труда возрастет до около 6 444 шекелей (91 666 грн)
  • почасовая ставка также повысится — до примерно 35,4 шекеля в час (503 грн).

Стоит отметить, что при рассмотрении государственного бюджета на 2025 год Министерство финансов предлагало приостановить рост минимальной зарплаты, чтобы уменьшить государственные расходы.

Однако профсоюзы выступили против такого решения и настояли на сохранении автоматической индексации. В итоге эта инициатива не была поддержана.

Ожидается, что повышение коснется десятков тысяч работников по всей стране и поможет повысить доходы людей с низким уровнем оплаты труда. Особенно это будет ощутимо для домохозяйств, где один или оба члена семьи получают минимальную зарплату.

Ранее мы писали, что в марте 2026 года уровень минимальной зарплаты в Украине останется таким же, как и в начале года. Эти нормы определены законом о государственном бюджете, принятым Верховная Рада Украины.

Также мы рассказывали, что в 2026 году среди европейских стран самое высокое качество жизни демонстрирует Швейцария. Она возглавила рейтинг благодаря высокому уровню безопасности, развитой экономике, современной инфраструктуре и значительным доходам граждан.

Израиль зарплаты деньги минимальная зарплата доходы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации