Виплати для людей з інвалідністю в Польщі — як змінились суми з 1 березня

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) повідомив 13 лютого 2026 року, що в Польщі з 1 березня пенсії, допомога з інвалідності та пов’язані доплати збільшаться на 5,3%. Отримувачам не потрібно подавати жодні заявки — підвищення нарахують автоматично.

Про те, як змінились виплати для людей з інвалідністю в Польщі у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на World Today News.

На скільки підвищили виплати для людей з інвалідністю у березні 2026 року

Розрахунок здійснюється за законом 1998 року про пенсії та допомогу з інвалідності, враховуючи середньорічний індекс цін на споживчі товари та послуги та фактичне зростання середньої зарплати. Для 2026 року уряд вирішив застосувати мінімальне підвищення на 20% фактичного росту зарплат через обмеження бюджету.

Початковий проєкт бюджету передбачав індексацію 4,88%, але остаточний показник встановили 11 лютого після публікації даних Центрального статистичного управління (GUS).

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики повідомило, що остаточний індекс на 2026 рік становить 105,3%, що відповідає зростанню пенсій, допомоги з інвалідності та додаткових виплат на 5,3% порівняно з кінцем лютого 2026 року.

Показник індексації пенсій та рент у 2026 році. Фото: Скриншот

Які суми отримують люди з інвалідністю в Польщі

Після підвищення у березні 2026 року люди з інвалідністю в Польщі можуть розраховувати на такі виплати:

Соціальна пенсія складає 1 978,49 злотих (23 678 грн). Часткова пенсія при інвалідності зросте до 1 483,87 злотих (17 754 грн). Мінімальна пенсія, сімейна пенсія та пенсія при повній інвалідності підвищили на 99,58 злотих — до 1 978,49 злотих брутто (23 678 грн). Максимальна додаткова виплата для тих, хто не може самостійно доглядати за собою, збільшиться на 135,28 злотих — до 2 687,67 злотих (32 165 грн).

Крім основних виплат, змінилися й додаткові надбавки:

допомога сиротам — 689,17 злотих (8 247 грн);

надбавка по догляду — 366,68 злотих (4 386 грн);

доплата передпенсійного віку — 1 993,76 злотих брутто (23 861 грн);

для ветеранів війни з повною непрацездатністю: надбавка по догляду — 550,02 злотих (6 585 грн), енергетична надбавка — 336,16 злотих (4 024 грн).

ZUS наголосив, що пенсіонерам і отримувачам допомоги з інвалідності не потрібно подавати заявки — всі підвищення нарахують автоматично.

Перевірити суму індексації можна через Платформу електронних послуг ZUS. Кожен отримає офіційне повідомлення з останньою брутто-сумою, індексом та скоригованою сумою.

