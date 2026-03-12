Відео
Головна Економіка Пенсії та допомога людям з інвалідності у Польщі — як змінились суми у 2026

Пенсії та допомога людям з інвалідності у Польщі — як змінились суми у 2026

Дата публікації: 12 березня 2026 07:15
Виплати для людей з інвалідністю в Польщі — як змінились суми з 1 березня
Виплати для людей з інвалідністю в Польщі. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) повідомив 13 лютого 2026 року, що в Польщі з 1 березня пенсії, допомога з інвалідності та пов’язані доплати збільшаться на 5,3%. Отримувачам не потрібно подавати жодні заявки — підвищення нарахують автоматично.

Про те, як змінились виплати для людей з інвалідністю в Польщі у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на World Today News.

Читайте також:

На скільки підвищили виплати для людей з інвалідністю у березні 2026 року

Розрахунок здійснюється за законом 1998 року про пенсії та допомогу з інвалідності, враховуючи середньорічний індекс цін на споживчі товари та послуги та фактичне зростання середньої зарплати. Для 2026 року уряд вирішив застосувати мінімальне підвищення на 20% фактичного росту зарплат через обмеження бюджету.

Початковий проєкт бюджету передбачав індексацію 4,88%, але остаточний показник встановили 11 лютого після публікації даних Центрального статистичного управління (GUS).

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики повідомило, що остаточний індекс на 2026 рік становить 105,3%, що відповідає зростанню пенсій, допомоги з інвалідності та додаткових виплат на 5,3% порівняно з кінцем лютого 2026 року.

null
Показник індексації пенсій та рент у 2026 році. Фото: Скриншот

Які суми отримують люди з інвалідністю в Польщі 

Після підвищення у березні 2026 року люди з інвалідністю в Польщі можуть розраховувати на такі виплати:

  1. Соціальна пенсія складає 1 978,49 злотих (23 678 грн).
  2. Часткова пенсія при інвалідності зросте до 1 483,87 злотих (17 754 грн).
  3. Мінімальна пенсія, сімейна пенсія та пенсія при повній інвалідності підвищили на 99,58 злотих — до 1 978,49 злотих брутто (23 678 грн).
  4. Максимальна додаткова виплата для тих, хто не може самостійно доглядати за собою, збільшиться на 135,28 злотих — до 2 687,67 злотих (32 165 грн).

Крім основних виплат, змінилися й додаткові надбавки:

  • допомога сиротам — 689,17 злотих (8 247 грн);
  • надбавка по догляду — 366,68 злотих (4 386 грн);
  • доплата передпенсійного віку — 1 993,76 злотих брутто (23 861 грн);
  • для ветеранів війни з повною непрацездатністю: надбавка по догляду — 550,02 злотих (6 585 грн), енергетична надбавка — 336,16 злотих (4 024 грн).

ZUS наголосив, що пенсіонерам і отримувачам допомоги з інвалідності не потрібно подавати заявки — всі підвищення нарахують автоматично.

Перевірити суму індексації можна через Платформу електронних послуг ZUS. Кожен отримає офіційне повідомлення з останньою брутто-сумою, індексом та скоригованою сумою.

Раніше ми писали, що в Україні люди з інвалідністю можуть отримати додаткову допомогу від держави. У 2026 році для них діють різні пільги, які частково покривають щоденні витрати.

Також ми розповідали, що через високі ціни на бензин багато водіїв запасаються пальним. Але в Польщі є строгі правила щодо його перевезення та зберігання, порушення яких може коштувати до 3000 злотих штрафу.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
