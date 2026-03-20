Головна Економіка Громадянство Німеччини не світить деяким українцям: хто у списку

Дата публікації: 20 березня 2026 18:25
Українські біженці з особистими речами на вулиці. Фото: УНІАН

Щоб претендувати на громадянство Німеччини у 2026 році, українцям потрібно виконати всі обов’язкові вимоги. Недотримання правил натуралізації чи невідповідність критеріям відбору закриє іноземцям шлях до оформлення місцевого паспорта. В Німеччині встановили суворі умови для претендентів на громадянство.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому з українців можна не розраховувати на німецький паспорт.

Способів набуття німецького громадянства існує кілька. Найпопулярніший — натуралізація — передбачає виконання багатьох вимог, без чого домогтися позитивного рішення неможливо. За даними спеціалізованого порталу Gromadyanstvo, претендентам на місцевий паспорт відмовлять, якщо вони:

  • не дотримаються мінімального терміну осілості п’ять років;
  • не знатимуть національну мову на достатньому рівні;
  • не зможуть підтвердити стабільний дохід.

Якщо ж іноземець намагається скористатися процедурою репатріації, він повинен довести факт втрати німецького паспорта своїми предками. Серед причин допускають одруження з громадянином іншої країни, особисту/колективну відмову, загублення документа до 26 лютого 1955 року і втрату місця проживання, встановленого до 30.01.1933 р.

Кому громадянство точно не світить

Дотримання всіх умов не означає, що претенденту гарантовано видадуть другий паспорт. Існують окремі вимоги до іноземців, не пов’язані з процедурами набуття громадянства. Наприклад, додатковими критеріями відбору є повноліття, відсутність судимостей і навіть проходження тесту на знання суспільно-правового устрою держави.

Також неофіційними маркерами для відмови є дискримінаційні погляди людини, активний прояв расизму, антисемітизму тощо. Підроблення документів, порушення міграційних правил, подання недостовірних персональних даних, примусова депортація з Німеччини в минулому — все це тягне негативні наслідки для іноземців.

Нагадаємо, деякі країни "продають" громадянство у 2026 році. Вони приймають інвестиції від іноземців, які прагнуть оформити місцевий паспорт швидко і без дотримання мінімального терміну осілості.

Також ми писали, що громадяни деяких країн повинні платити заставу в розмірі 15 000 доларів для отримання візи категорій B1/B2 в США. Програма Visa Bond станом на квітень 2026 року буде налічувати 50 держав.

Часті запитання

Як отримати громадянство Німеччини біженцям з України?

На біженців з України поширюються всі вимоги натуралізації. Особи, які перебувають під тимчасовим захистом, повинні легально проживати на території держави щонайменше п’ять років, знати німецьку мову на рівні B1, мати підтверджене джерело доходу і житло. Водночас не можна підтримувати свій фінансовий стан допомогою від Jobcenter або Sozialamt.

Як українцям підтвердити німецьке походження?

Щоб скористатися процедурою репатріації, треба підтвердити німецьке походження. Доказами коріння є свідоцтва про народження предків (дідусів, бабусь, інших родичів), довідки про укладання шлюбу та інші документи, де вказана національність. Плюс можна знайти інформацію про проживання предків на території Німецької імперії або в німецьких поселеннях.

Німеччина громадянство зміна громадянства
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
