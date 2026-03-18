Украинцы в Германии могут получить дополнительно 259 евро на детей в апреле

С 1 января 2026 года в Германии семьи с детьми получат немного больше финансовой поддержки от государства. Речь идет прежде всего о повышении базовой помощи Kindergeld. Также произошло увеличение дополнительных выплат для семей с невысокими доходами и расширение налоговых льгот для родителей.

О том, какие выплаты могут получать семьи с детьми в Германии в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Федеральное агентство по трудоустройству Германии.

Кто имеет право на дополнительные выплаты на детей в Германии

Kindergeld — это ежемесячная выплата, которая частично покрывает базовые расходы на ребенка. Ее платят от рождения и как минимум до достижения ребенком 18 лет.

В некоторых случаях выплаты продолжаются дольше — например, если ребенок учится, получает профессию или проходит обучение.

Получает деньги обычно один из родителей или законный опекун, который проживает вместе с ребенком. Выплата назначается только одному лицу на каждого ребенка, даже если опекунов несколько.

Размер выплат на детей в Германии в 2026 году

С нового года размер Kindergeld вырос с 255 до 259 евро в месяц на каждого ребенка. Это решение приняли еще в конце 2024 года, поэтому никаких дополнительных заявлений подавать не нужно — деньги будут начисляться автоматически. В годовом измерении это составляет 3 108 евро на одного ребенка.

Повышение касается всех детей одинаково. В Германии больше не используют систему, когда сумма зависела от того, какой это ребенок в семье (первый, второй или третий) — теперь выплата фиксированная для каждого.

Как выплачивают Kindergeld в Германии

Деньги поступают не в один и тот же день для всех. Дата зависит от последней цифры в вашем номере Kindergeld (Kindergeldnummer):

если номер заканчивается на 0 — выплата приходит в начале месяца;

далее — в порядке возрастания цифр (1, 2, 3 и так далее);

если последняя цифра 7, 8 или 9 — деньги обычно приходят в конце месяца.

Федеральное агентство по труду публикует подробный календарь выплат, но стоит учитывать, что дата перевода и дата фактического зачисления могут не совпадать. Из-за выходных или праздничных дней деньги иногда приходят чуть позже.

Могут ли украинцы в Германии получать выплаты на детей

Иностранцы, в частности граждане Украины, также могут претендовать на Kindergeld. Главные условия — легальное проживание в Германии, наличие соответствующего статуса пребывания и соблюдение налоговых требований. Если украинцы соответствуют всем этим требованиям, они имеют право на выплаты так же как и граждане Германии.

