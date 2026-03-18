Українці в Німеччині можуть отримати додаткові 259 євро на дітей у квітні

З 1 січня 2026 року в Німеччині родини з дітьми отримають трохи більше фінансової підтримки від держави. Йдеться насамперед про підвищення базової допомоги Kindergeld. Також відбулось збільшення додаткових виплат для сімей із невисокими доходами та розширення податкових пільг для батьків.

Про те, які виплати можуть отримувати родини з дітьми в Німеччині у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Федеральне агентство з працевлаштування Німеччини.

Хто має право на додаткові виплати на дітей в Німеччині

Kindergeld — це щомісячна виплата, яка частково покриває базові витрати на дитину. Її платять від народження і щонайменше до досягнення дитиною 18 років.

У деяких випадках виплати продовжуються довше — наприклад, якщо дитина навчається, здобуває професію або проходить навчання.

Отримує гроші зазвичай один із батьків або законний опікун, який проживає разом із дитиною. Виплата призначається лише одній особі на кожну дитину, навіть якщо опікунів кілька.

Розмір виплат на дітей у Німеччині у 2026 році

З нового року розмір Kindergeld зріс з 255 до 259 євро на місяць на кожну дитину. Це рішення ухвалили ще наприкінці 2024 року, тому жодних додаткових заяв подавати не потрібно — гроші нараховуватимуться автоматично. У річному вимірі це становить 3 108 євро на одну дитину.

Підвищення стосується всіх дітей однаково. У Німеччині більше не використовують систему, коли сума залежала від того, яка це дитина в сім’ї (перша, друга чи третя) — тепер виплата фіксована для кожного.

Як виплачують Kindergeld в Німеччині

Гроші надходять не в один і той самий день для всіх. Дата залежить від останньої цифри у вашому номері Kindergeld (Kindergeldnummer):

якщо номер закінчується на 0 — виплата приходить на початку місяця;

далі — у порядку зростання цифр (1, 2, 3 і так далі);

якщо остання цифра 7, 8 або 9 — гроші зазвичай приходять наприкінці місяця.

Федеральне агентство з праці публікує детальний календар виплат, але варто враховувати, що дата переказу і дата фактичного зарахування можуть не збігатися. Через вихідні чи святкові дні гроші іноді приходять трохи пізніше.

Чи можуть українці в Німеччині отримувати виплати на дітей

Іноземці, зокрема громадяни України, також можуть претендувати на Kindergeld. Головні умови — легальне проживання в Німеччині, наявність відповідного статусу перебування та дотримання податкових вимог. Якщо українці відповідають всім цим вимогам, вони мають право на виплати так само як і громадяни Німеччини.

