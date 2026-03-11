Відео
Головна Економіка Не діліться їжею з птахами в Німеччині — який штраф загрожує у 2026 році

Не діліться їжею з птахами в Німеччині — який штраф загрожує у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 12:12
Штрафи через птахів в Німеччині — що не можна робити в деяких містах у 2026 році
Який штраф можна отримати через птахів в Німеччині. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі правила в Німеччині можуть викликати здивування в іноземців. При чому вони можуть відрізнятись у різних містах. Наприклад, просто погодувавши птахів на вулиці, у деяких населених пунктах можна отримати великий штраф.

Про те, на скільки можуть оштрафувати людей, як годують голубів на вулиці в Німеччині, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на німецький новинний портал Ruhr24

Читайте також:

Чому забороняють годувати голубів в Німеччині

Багато людей підгодовують птахів у містах. Але в Німеччині це може закінчитися великим штрафом — до 5 000 євро. У частині міст така практика офіційно заборонена.

На рівні всієї країни прямої заборони годувати голубів немає. Проте багато міст ухвалили власні правила і можуть карати за це штрафами.

Міська влада пояснює обмеження кількома причинами. Насамперед ідеться про забруднення. Голубиний послід псує фасади будівель, пам’ятники та тротуари, а витрати на прибирання можуть становити тисячі євро.

Ще одна причина — швидке зростання популяції птахів. Якщо голубів регулярно годувати, їх стає значно більше. У Бонні також зазначають, що ці птахи можуть переносити збудників різних хвороб.

Який штраф можна отримати через птахів та де карають найсуворіше

Найсуворіші покарання передбачені у Гамбурзі, Штутгарті та Брауншвейгу. Там максимальний штраф може становити до 5 000 євро (понад 255 тис. грн). Однак зазвичай такі суми застосовують лише до тих, хто неодноразово порушує заборону.

У Кельні годувати голубів заборонено з 2017 року. Штрафи там становлять приблизно від 35 до 1000 євро (1 787 – 51 067 грн). Подібні покарання — до тисячі євро — діють також у Мюнхені, Нюрнберзі, Бонні та Дортмунді.

У Франкфурті-на-Майні штраф значно менший — максимум близько 200 євро (10 213 грн). Водночас багато інших міст країни також запровадили обмеження і фінансові покарання за підгодовування голубів.

Чи можна годувати голубів на балконі

Більшість міських правил стосується громадських місць. Але навіть на власному балконі або в саду годування голубів іноді заборонене.

Власники житла можуть прямо прописати таку заборону в договорі оренди. Це пояснюють тим, що голуби більші за дрібних співочих птахів і можуть створювати санітарні проблеми. Якщо орендар порушує правило, йому можуть винести попередження або застосувати інші санкції.

Раніше ми писали, що багато людей, які нещодавно переїхали до Німеччини, ще не знають усіх місцевих правил. Деякі платежі можуть здаватися дивними, але їх не можна ігнорувати, інакше можливі штрафи.

Також ми розповідали, що багато українців уже давно живуть за кордоном і можуть претендувати на громадянство ЄС. Щоб отримати німецький паспорт, потрібно прожити в країні певну кількість років і пройти процедуру натуралізації, яка є довгою та складною. Тому багато хто шукає спосіб зробити це швидше.

Німеччина правила штрафи покарання голуб
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
