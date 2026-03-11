Штрафы из-за птиц в Германии — что нельзя делать в некоторых городах в 2026 году

Какой штраф можно получить из-за птиц в Германии. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые правила в Германии могут вызвать удивление у иностранцев. Причем они могут отличаться в разных городах. Например, просто покормив птиц на улице, в некоторых населенных пунктах можно получить большой штраф.

О том, на сколько могут оштрафовать людей, как кормят голубей на улице в Германии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на немецкий новостной портал Ruhr24.

Почему запрещают кормить голубей в Германии

Многие люди подкармливают птиц в городах. Но в Германии это может закончиться большим штрафом — до 5 000 евро. В части городов такая практика официально запрещена.

На уровне всей страны прямого запрета кормить голубей нет. Однако многие города приняли собственные правила и могут наказывать за это штрафами.

Городские власти объясняют ограничения несколькими причинами. Прежде всего речь идет о загрязнении. Голубиный помет портит фасады зданий, памятники и тротуары, а расходы на уборку могут составлять тысячи евро.

Еще одна причина — быстрый рост популяции птиц. Если голубей регулярно кормить, их становится значительно больше. В Бонне также отмечают, что эти птицы могут переносить возбудителей различных болезней.

Какой штраф можно получить из-за птиц и где наказывают строже всего

Самые суровые наказания предусмотрены в Гамбурге, Штутгарте и Брауншвейге. Там максимальный штраф может составлять до 5 000 евро (более 255 тыс. грн). Однако обычно такие суммы применяют только к тем, кто неоднократно нарушает запрет.

В Кельне кормить голубей запрещено с 2017 года. Штрафы там составляют примерно от 35 до 1000 евро (1 787 - 51 067 грн). Подобные наказания — до тысячи евро — действуют также в Мюнхене, Нюрнберге, Бонне и Дортмунде.

Во Франкфурте-на-Майне штраф значительно меньше — максимум около 200 евро (10 213 грн). В то же время многие другие города страны также ввели ограничения и финансовые наказания за подкармливание голубей.

Можно ли кормить голубей на балконе

Большинство городских правил касается общественных мест. Но даже на собственном балконе или в саду кормление голубей иногда запрещено.

Владельцы жилья могут прямо прописать такой запрет в договоре аренды. Это объясняют тем, что голуби крупнее мелких певчих птиц и могут создавать санитарные проблемы. Если арендатор нарушает правило, ему могут вынести предупреждение или применить другие санкции.

Ранее мы писали, что многие люди, которые недавно переехали в Германию, ещё не знают всех местных правил. Некоторые платежи могут казаться странными, но их нельзя игнорировать, иначе возможны штрафы.

Также мы рассказывали, что многие украинцы уже давно живут за границей и могут претендовать на гражданство ЕС. Чтобы получить немецкий паспорт, нужно прожить в стране определенное количество лет и пройти процедуру натурализации, которая является долгой и сложной. Поэтому многие ищут способ сделать это быстрее.