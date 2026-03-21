Въезд в ЕС станет платным для граждан Украины: за что будут брать 20 евро

Человек держит евро в руках.

Гражданам Украины, которые планируют путешествия в Европу стоит готовиться к изменениям. Новые правила пересечения границы со странами ЕС введут уже в этом году. Иностранцы, которые пользуются безвизом, должны будут получать специальное электронное разрешение ETIAS. Без него даже с биометрическим паспортом пересечь границу не получится.

О том, когда изменятся условия въезда в страны ЕС и сколько с 2026 года украинцам придется платить за разрешение на пересечение границы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на официальный веб-сайт Европейской системы информации и авторизации путешествий.

Что такое ETIAS и как его получить в Украине

ETIAS — это не виза, а электронное разрешение, которое подтверждает предварительную проверку путешественника. Система не отменяет безвиз, но добавляет административный и финансовый шаг. После внедрения ETIAS нужно будет заблаговременно подать заявку и оплатить сбор. ETIAS будет обязателен для всех стран безвизового режима, включая Украину.

Подать заявку можно только онлайн через официальный сайт или мобильное приложение ETIAS. Платить нужно картой — наличные или перевод не подойдут. Во время оформления нужно предоставить следующую информацию:

планы поездки;

личные данные и контакты;

данные об образовании и профессии;

информация из биометрического паспорта;

ответы на обязательные декларации системы.

Любые ошибки, например в имени или номере паспорта, могут аннулировать разрешение без возврата денег.

Сколько придется заплатить за ETIAS гражданам Украины

Сбор за заявку составляет 20 евро с человека. Каждый оформляет разрешение отдельно — групповые заявки не принимаются. Деньги не возвращаются даже при отказе или ошибке в заявке. Освобождаются от сбора лица:

до 18 лет;

от 70 лет;

члены семей граждан ЕС.

На какой период будут выдавать ETIAS для граждан Украины

ETIAS дает право многократного въезда в 30 стран, включая Шенгенскую зону, а также Болгарию, Румынию и Кипром. Разрешение действует до 3 лет или до окончания срока действия паспорта — смотря, что наступит раньше.

Находиться в ЕС можно до 90 дней в любом 180-дневном периоде. Но ETIAS не дает права на работу или постоянное проживание. Он предназначен только для туризма, бизнеса или частных краткосрочных поездок.

За сколько дней до путешествия гражданам Украины стоит подать заявку

Большинство заявлений обрабатывают за несколько минут. Но если нужны дополнительные проверки, это может занять:

до 4 дней — стандартная проверка;

до 14 дней — если просят дополнительную информацию;

до 30 дней — если требуется дополнительное собеседование.

То есть в отдельных случаях процесс оформления ETIAS может затянуться на месяц. Поэтому лучше подавать заявку заранее, а не в последний момент перед поездкой.

Часто задаваемые вопросы

Как уехать за границу?

Для выезда за границу в 2026 году украинцам нужно иметь действующий биометрический загранпаспорт, страховку и визу (для въезда в некоторые страны). Граждане старше 60 лет, дети и женщины могут пересекать границу без ограничений, тогда как мужчинам нужно иметь для этого определенные законом основания.

Нужна ли виза в Польшу?

Украинцам не нужно оформлять визу, если они уезжают в Польшу ненадолго. Виза понадобится только тогда, когда планируешь остаться на длительное время, например, для работы, обучения или если пребывание превышает 90 дней. В общем, для украинцев действуют упрощенные правила въезда, а также есть возможность получить временную защиту.