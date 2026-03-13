Пересечение границы с наличными — какой лимит на вывоз валюты из Украины в 2026

В Украине существует лимит на вывоз наличных денег. Фото: НБУ, ГНСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Пересекая государственную границу, наши граждане могут вывозить купюры доллара или евро. В большинстве случаев суммы небольшие — на сопутствующие расходы в стране пребывания. Однако не помешает узнать, существует ли лимит на транспортировку валютных ценностей в 2026 году.

Сколько наличных можно вывезти из Украины

Закон не установил требования по сумме валютных ценностей, какую разрешается вывозить за пределы Украины. Ограничения действительно существуют, но они связаны с декларированием наличных на границе. Один человек может транспортировать до 10 000 евро в эквиваленте без необходимости подтверждать источники происхождения денег.

"Письменное декларирование необходимо в случае перемещения валюты Украины, иностранной валюты и банковских металлов в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро", — уточнили специалисты.

Этот лимит установлен на одного человека. Если пересечение границы осуществляет семья в составе трех человек (отец, мать и несовершеннолетний ребенок), то каждый из них имеет право вывезти до 10 000 евро. Общая сумма наличных в таком случае достигает 30 000 евро в эквиваленте.

Штраф за уклонение от декларирования

Умышленное перемещение через государственную границу Украины валютных ценностей вне контроля влечет штраф в размере 20% от суммы превышения лимита, согласно официальному курсу НБУ на день совершения нарушения. Это определено статьей 471 Таможенного кодекса.

Для успешного выезда наши граждане должны не только задекларировать деньги, но и предоставить документы в подтверждение их происхождения. Например, банковские выписки, квитанции о снятии наличных, справки о зарплате, договор страхования, документ о получении наследства или выигрыш в лотерею и тому подобное.

Чтобы избежать проблем на границе, лучше держать финансовые накопления на банковских счетах. Таможенные правила не распространяются на деньги, хранящиеся на картах, поэтому не придется осуществлять письменное декларирование и собирать документы о происхождении.

Что еще нужно знать украинцам

