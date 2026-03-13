Пересечение границы с наличными — какой лимит на вывоз валюты из Украины в 2026

Штраф на границе гарантирован — как правильно вывозить наличные деньги
Пересекая государственную границу, наши граждане могут вывозить купюры доллара или евро. В большинстве случаев суммы небольшие — на сопутствующие расходы в стране пребывания. Однако не помешает узнать, существует ли лимит на транспортировку валютных ценностей в 2026 году.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу.
Сколько наличных можно вывезти из Украины
Закон не установил требования по сумме валютных ценностей, какую разрешается вывозить за пределы Украины. Ограничения действительно существуют, но они связаны с декларированием наличных на границе. Один человек может транспортировать до 10 000 евро в эквиваленте без необходимости подтверждать источники происхождения денег.
"Письменное декларирование необходимо в случае перемещения валюты Украины, иностранной валюты и банковских металлов в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро", — уточнили специалисты.
Этот лимит установлен на одного человека. Если пересечение границы осуществляет семья в составе трех человек (отец, мать и несовершеннолетний ребенок), то каждый из них имеет право вывезти до 10 000 евро. Общая сумма наличных в таком случае достигает 30 000 евро в эквиваленте.
Штраф за уклонение от декларирования
Умышленное перемещение через государственную границу Украины валютных ценностей вне контроля влечет штраф в размере 20% от суммы превышения лимита, согласно официальному курсу НБУ на день совершения нарушения. Это определено статьей 471 Таможенного кодекса.
Для успешного выезда наши граждане должны не только задекларировать деньги, но и предоставить документы в подтверждение их происхождения. Например, банковские выписки, квитанции о снятии наличных, справки о зарплате, договор страхования, документ о получении наследства или выигрыш в лотерею и тому подобное.
Чтобы избежать проблем на границе, лучше держать финансовые накопления на банковских счетах. Таможенные правила не распространяются на деньги, хранящиеся на картах, поэтому не придется осуществлять письменное декларирование и собирать документы о происхождении.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, минимальным номиналом купюр гривны по состоянию на март 2026 год является 20 грн. Всего в обращении остались банкноты шести номиналов — от 20 до 1000 грн, остальные полностью вывели из наличного потребления.
Также мы писали, что международные посылки украинцев могут конфисковать на границе. Таможенный контроль не пропустит груз в случае недостоверной информации в декларации или наличия запрещенных товаров.
Читайте Новини.LIVE!