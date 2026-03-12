Выгодная продажа долларов — какие купюры принесут больший доход украинцам

Украинцы могут дороже продать доллары со звездочкой. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут накапливать и выгодно продавать некоторые купюры доллара в 2026 году. Эти бумажные деньги почти ничем не отличаются от других банкнот аналогичной номинальной стоимости, кроме одного важного элемента дизайна. Речь идет о звездочке возле серийного номера.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят купюры доллара со звездочкой.

Реклама

Читайте также:

На какие доллары размещают звездочку

На некоторых американских банкнотах украинцы могут увидеть нетипичный символ — маленькую звездочку, размещенную возле серийного номера. На сайте Бюро гравировки и печати США сказано, что такая маркировка необходима для идентификации купюр, которыми заменили поврежденные при печати деньги.

Ведь даже высокотехнологичное оборудование не гарантирует идеального результата и иногда может сбоить. Если на банкноте появился дефект, ее не выпускают в обращение, а заменяют аналогичным экземпляром. Поскольку одинаковых серийных номеров на двух купюрах быть не может, одну из них маркируют звездочкой.

Сколько стоят доллары со звездочкой

Символ никак не влияет на номинальную стоимость, однако в Украине за американскую валюту со звездочкой коллекционеры готовы заплатить больше, чем в случае обычного обмена на гривны. Немало объявлений можно найти на специализированных порталах, в частности OLX.

Например, пользователь из Киева предложил купить 1 доллар за 350 грн. Высокая цена обусловлена маркировкой, ведь по официальному курсу НБУ владелец получил бы только 44 грн (по состоянию на 12 марта 2026 года).

Купюра 1 доллар со звездочкой за 350 грн на OLX. Фото: скриншот

Другой пользователь OLX из Харькова выставил на продажу банкноту номиналом 5 долларов, установив цену 500 грн. По обменному курсу ее стоимость доходит до 220 грн, а коллекционер, который охотится за выгодными инвестиционными активами, может заплатить вдвое больше.

Объявление о продаже купюры 5 долларов на OLX. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут использовать только шесть номиналов гривны (непосредственно бумажных купюр). Национальный банк уже вывел из наличного обращения сильно изношенные или поврежденные деньги.

Также мы писали, что в ЕС планируют выпустить третью серию купюр евро до конца текущего десятилетия. Наличные будут иметь обновленный дизайн — портреты исторических фигур или изображения рек и птиц.