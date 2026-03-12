Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Омріяний курс — які купюри долара набагато вигідніше продавати українцям

Омріяний курс — які купюри долара набагато вигідніше продавати українцям

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 19:10
Вигідний продаж доларів — які купюри коштують дорожче і що впливає на курс
Українцці можуть дорожче продати долари з зірочкою. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть накопичувати і вигідно продавати деякі купюри долара у 2026 році. Ці банкноти майже не відрізняються від інших, якщо не йдеться про номінальну вартість. Проте існує одна важлива деталь в оформленні — зірочка, розміщена поруч із серійним номером.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують купюри долара з зірочкою.

Реклама
Читайте також:

На які долари розміщують зірочку

На деяких американських банкнотах українці можуть побачити нетиповий символ — маленьку зірочку, розміщену біля серійного номера. На сайті Бюро гравіювання та друку США сказано, що таке маркування необхідне для ідентифікації купюр, якими замінили пошкоджені під час друку гроші.

Бо навіть високотехнологічне обладнання не гарантує ідеального результату й іноді може збоїти. Якщо на банкноті з’явився дефект, її не випускають в обіг, а замінюють аналогічним екземпляром. Оскільки однакових серійних номерів на двох купюрах бути не може, одну з них маркують зірочкою.

Скільки коштують долари із зірочкою

Символ ніяк не впливає на номінальну вартість, однак в Україні за американську валюту з зірочкою колекціонери готові заплатити більше, ніж у випадку звичайного обміну на гривні. Чимало оголошень можна знайти на спеціалізованих порталах, зокрема OLX.

Наприклад, користувач із Києва запропонував купити 1 долар за 350 грн. Висока ціна обумовлена маркуванням, адже за офіційним курсом НБУ власник отримав би тільки 44 грн (станом на 12 березня 2026 року).

Омріяний курс — які купюри долара набагато вигідніше продавати українцям - фото 1
Купюра 1 долар із зірочкою за 350 грн на OLX. Фото: скриншот

Інший користувач OLX із Харкова виставив на продаж банкноту номіналом 5 доларів, встановивши ціну 500 грн. За обмінним курсом її вартість доходить до 220 грн, а колекціонер, який полює за вигідними інвестиційними активами, може заплатити вдвічі більше.

Омріяний курс — які купюри долара набагато вигідніше продавати українцям - фото 2
Оголошення про продаж купюри 5 доларів на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть використовувати лише шість номіналів гривні (безпосередньо паперових купюр). Національний банк уже вивів із готівкового обігу сильно зношені чи пошкоджені гроші.

Також ми писали, що в ЄС планують випустити третю серію купюр євро до кінця поточного десятиліття. Готівка матиме оновлений дизайн — портрети історичних постатей або зображення річок і птахів.

OLX долар валюта обмін валют купюра
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації