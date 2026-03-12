Вигідний продаж доларів — які купюри коштують дорожче і що впливає на курс

Українцці можуть дорожче продати долари з зірочкою. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть накопичувати і вигідно продавати деякі купюри долара у 2026 році. Ці банкноти майже не відрізняються від інших, якщо не йдеться про номінальну вартість. Проте існує одна важлива деталь в оформленні — зірочка, розміщена поруч із серійним номером.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують купюри долара з зірочкою.

На які долари розміщують зірочку

На деяких американських банкнотах українці можуть побачити нетиповий символ — маленьку зірочку, розміщену біля серійного номера. На сайті Бюро гравіювання та друку США сказано, що таке маркування необхідне для ідентифікації купюр, якими замінили пошкоджені під час друку гроші.

Бо навіть високотехнологічне обладнання не гарантує ідеального результату й іноді може збоїти. Якщо на банкноті з’явився дефект, її не випускають в обіг, а замінюють аналогічним екземпляром. Оскільки однакових серійних номерів на двох купюрах бути не може, одну з них маркують зірочкою.

Скільки коштують долари із зірочкою

Символ ніяк не впливає на номінальну вартість, однак в Україні за американську валюту з зірочкою колекціонери готові заплатити більше, ніж у випадку звичайного обміну на гривні. Чимало оголошень можна знайти на спеціалізованих порталах, зокрема OLX.

Наприклад, користувач із Києва запропонував купити 1 долар за 350 грн. Висока ціна обумовлена маркуванням, адже за офіційним курсом НБУ власник отримав би тільки 44 грн (станом на 12 березня 2026 року).

Купюра 1 долар із зірочкою за 350 грн на OLX. Фото: скриншот

Інший користувач OLX із Харкова виставив на продаж банкноту номіналом 5 доларів, встановивши ціну 500 грн. За обмінним курсом її вартість доходить до 220 грн, а колекціонер, який полює за вигідними інвестиційними активами, може заплатити вдвічі більше.

Оголошення про продаж купюри 5 доларів на OLX. Фото: скриншот

