Посылки из-за границы могут конфисковать — какие товары не доедут до адресатов

Украинцам нужно быть готовыми, что международную посылку могут развернуть на границе из-за недостоверной информации в документах. Товары, которые поступает из Европы, подлежат таможенному контролю, поэтому необходимо убедиться в правильном оформлении груза.

Какие посылки конфискуют на границе

Правила пересылки товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях определены статьей 473 ТКУ. Конфискации подлежат посылки с недостоверной таможенной декларацией или ошибками в других товаросопроводительных и/или коммерческих документах.

Например, если фактический груз, его наличие, наименование, название или количество не совпадают с данными, указанными в декларации, это считается основанием для наложения штрафа в размере от 30% до 50% стоимости товаров в посылке.

В части 2 статьи 473 говорится о требовании конфисковать груз, который содержит запрещенные к пересылке предметы. Например:

оружие и взрывчатые вещества;

наркотические средства;

культурные ценности;

материалы с пропагандой идей войны, расизма, расовой дискриминации и геноцида.

Среди других случаев конфискации посылок, менее распространенных на практике — появление у таможенников подозрения о провозе контрабанды и проведение правоохранительными органами уголовного расследования (если появятся основания полагать, что товар как-то связан с делом).

Тарифы на доставку из США в Украину

Ранее мы рассказывали, сколько должны заплатить клиенты Новой почты за доставку посылки из США. Тарифы зависят от веса груза и по состоянию на март 2026 года находятся на таком уровне:

до 1 кг — 25 долларов;

до 2 кг — 30 долларов;

до 5 кг — 50 долларов;

до 10 кг — 80 долларов;

до 20 кг — 150 долларов;

до 30 кг — 200 долларов.

Для оформления доставки необходимо зарегистрироваться на сайте почтового оператора и создать международное отправление онлайн с помощью функционала мобильного приложения или официального портала. После оплаты услуги клиент получит уникальный QR-код, который надо показать оператору в отделении UPS Store.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, во время военного положения выезд мужчин из Украины ограничен. Дабы избежать отказов в пересечении границы, гражданам важно иметь правильно оформленные документы и основания для выезда.

Также мы писали, что почтово-логистический оператор Meest Почта пересмотрел тарифы на доставку посылок по Украине с 1 марта 2026 года. Компания обновила подход к формированию стоимости услуг.