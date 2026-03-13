Посилки з-за кордону можуть конфіскувати — які товари не вдасться отримати

Міжнародні посилки можуть конфіскувати на кордоні. Фото: Unsplash, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Українцям варто бути готовими, що міжнародну посилку можуть розвернути на кордоні через недостовірну інформацію в документах. Вантаж із Європи повинен успішно пройти митний контроль, тому не завадить переконатися, що всі папери оформлені правильно.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Митний кодекс України.

Реклама

Читайте також:

Які посилки конфіскують на кордоні

Правила пересилання товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях визначені статтею 473 МКУ. Конфіскації підлягають посилки з недостовірною митною декларацією чи помилками в інших товаросупровідних та/або комерційних документах.

Наприклад, якщо фактичний вантаж, його наявність, найменування, назва чи кількість не співпадають з даними, вказаними в декларації, це вважається підставою для накладання штрафу в розмірі від 30% до 50% вартості товарів у посилці.

В частині 2 статті 473 йдеться про вимогу конфіскувати вантаж, який містить заборонені до пересилання предмети. Наприклад:

зброю і вибухові речовини;

наркотичні засоби;

культурні цінності;

матеріали з пропагандою ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду.

Серед інших випадків конфіскації посилок, менш поширених на практиці — поява в митників підозри щодо провезення контрабанди і проведення правоохоронними органами кримінального розслідування (якщо з’являться підстави вважати, що товар якось пов'язаний зі справою).

Тарифи на доставку зі США в Україну

Раніше ми розповідали, скільки повинні заплатити клієнти Нової пошти за доставку посилки зі США. Тарифи залежать від ваги вантажу і станом на березень 2026 року перебувають на такому рівні:

до 1 кг — 25 доларів;

до 2 кг — 30 доларів;

до 5 кг — 50 доларів;

до 10 кг — 80 доларів;

до 20 кг — 150 доларів;

до 30 кг — 200 доларів.

Для оформлення доставки необхідно зареєструватися на сайті поштового оператора і створити міжнародне відправлення онлайн за допомогою функціоналу мобільного застосунку чи офіційного порталу. Після оплати послуги клієнт отримає унікальний QR-код, який треба показати оператору у відділенні UPS Store.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, під час воєнного стану виїзд чоловіків з України обмежений. Щоб уникнути відмов у перетині кордону, громадянам важливо мати правильно оформлені документи та підстави для виїзду.

Також ми писали, що поштово-логістичний оператор Meest Пошта переглянув тарифи на доставку посилок по Україні з 1 березня 2026 року. Компанія оновила підхід до формування вартості послуг.