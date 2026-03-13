Відео
Україна
Відео

Штраф на кордоні гарантований — що треба знати про вивезення готівки

Дата публікації: 13 березня 2026 13:50
Перетин кордону з валютою — який ліміт на вивезення готівки з України у 2026
В Україні існує ліміт на вивезення готівки. Фото: НБУ, ДПСУ/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Перетинаючи державний кордон, наші громадяни можуть вивозити купюри долара чи євро. В більшості випадків суми невеликі — аби вистачило на супутні витрати в країні перебування. Однак не завадить дізнатися, чи існує ліміт на транспортування валютних цінностей у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу.

Скільки готівки можна вивезти з України

Закон не встановив вимоги щодо суми валютних цінностей, яку дозволяється вивозити за межі України. Обмеження дійсно існують, але вони пов’язані з декларуванням готівки на кордоні. Одна людина може транспортувати до 10 000 євро в еквіваленті без необхідності підтверджувати джерела походження коштів.

"Письмове декларування необхідне у разі переміщення валюти України, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро", — уточнили фахівці.

Цей ліміт встановлений на одну фізичну особу. Якщо перетин кордону здійснює сім’я у складі трьох людей (батько, мати і неповнолітня дитина), то кожен із них має право вивезти до 10 000 євро. Загальна сума готівки в такому випадку досягає 30 000 євро в еквіваленті.

Штраф за ухилення від декларування

Навмисне переміщення через державний кордон України валютних цінностей поза контролем тягне штраф у розмірі 20% від суми перевищення ліміту, згідно з офіційним курсом НБУ на день вчинення порушення. Це визначено статтею 471 Митного кодексу.

Для успішного виїзду наші громадяни повинні не тільки задекларувати гроші, але й надати документи на підтвердження їх походження. Наприклад, банківські виписки, квитанції про зняття готівки, довідки про зарплату, договір страхування, документ про отримання спадщини або виграш у лотерею тощо.

Щоб уникнути проблем на кордоні, краще тримати фінансові накопичення на банківських рахунках. Митні правила не поширюються на гроші, які зберігаються на картках, отже не доведеться здійснювати письмове декларування і збирати документи про походження.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мінімальним номіналом купюр гривні станом на березень 2026 рік є 20 грн. Всього в обігу залишилися банкноти шести номіналів — від 20 до 1000 грн, інші повністю вивели з готівкового вжитку.

Також ми писали, що міжнародні посилки українців можуть конфіскувати на кордоні. Митний контроль не пропустить вантаж у разі недостовірної інформації в декларації чи наявності заборонених товарів.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
