Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сколько минимально денег надо иметь для въезда в Украину в 2026 году

Сколько минимально денег надо иметь для въезда в Украину в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 19:15
Иностранцы должны пройти пограничный контроль для въезда в Украину. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцы, которые планируют въезд в ЕС в 2026 году, знают о необходимости подтвердить свое финансовое состояние, дабы беспрепятственно пересечь границу. Для иностранцев тоже существует аналогичное требование — доказать платежеспособность, иначе в Украину могут не пропустить.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О пограничном контроле".

Реклама
Проверка иностранцев в пункте пропуска

Статья 9 закона устанавливает необходимость осуществлять пограничную проверку иностранцев и лиц без гражданства при въезде в Украину по процедурам контроля первой и второй линии. В перечень, среди всего прочего, входит подтверждение денежного обеспечения на период запланированного пребывания и для возвращения домой.

"Порядок подтверждения достаточного финансового обеспечения для пребывания в Украине, транзитного проезда через территорию Украины и выезда за ее пределы, а также его размер определяются Кабинетом Министров", — говорится в законе.

Какая минимальная сумма для въезда в Украину

Возникает вопрос, сколько именно денег надо иметь иностранцам для беспрепятственного пересечения границы. Сумма определена постановлением КМУ от 4 декабря 2013 года № 884 и составляет 20-кратный размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц находится на уровне 3 328 грн/мес., следовательно, денежное обеспечение иностранцев и лиц без гражданства должно достигать не менее 66 560 грн (3 028 грн х 20). Если запланированный период проживания меньше, необходимо осуществить перерасчет суммы.

Например, на неделю в Украине хватит 26 624 грн. Формула вычисления такая: месячный лимит 66 560 грн надо разделить на 30 и умножить на количество дней запланированного пребывания плюс пять дополнительных дней (66 560 : 30 х 12).

Какие документы нужны для въезда в Украину

Иностранцы должны показать на границе Украины биометрический паспорт, действительный полис медицинского страхования, визу (если речь не идет о гражданине страны безвизового режима), документы о достаточном финансовом обеспечении и подтверждение цели путешествия. В некоторых случаях может потребоваться приглашение от принимающей стороны.

Кому могут отказать во въезде в Украину

Некоторым категориям лиц запретили пересечение украинской границы. В частности иностранцам, которые представляют национальную угрозу, совершили правонарушения в пункте пропуска, нарушили закон во время предыдущего пребывания в Украине, подделали официальные документы для въезда или угрожают законным интересам украинцев/конституционному строю.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут вывозить за границу валютные ценности в сумме до 10 000 евро в эквиваленте без письменного декларирования. Это лимит на одного человека по состоянию на 2026 год, но его можно увеличить.

Также мы писали, что международные посылки могут конфисковать на государственной границе. Проблемы возникнут в случае неправильных данных в таможенной декларации или перевозки запрещенных товаров.

граница деньги пограничники иностранцы контроль
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации